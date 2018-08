Nouvelles tendances dans les festivals de musique

Aurions-nous vu la fin des robes de dentelle, des gilets ethniques, des t-shirts tie-dye, des sacs frangés et des couronnes de fleurs dans les festivals de musique ? Dans la vallée californienne en avril dernier, les vedettes qui ont assisté à Coachella ont rompu avec le style bohème-hippie des années passées, tout comme les invitées, triées sur le volet, de Revolve, le mini-festival organisé en marge de l’événement.

Le vent de nouveauté prend une allure plus sexy sportive. Les bralettes de toutes sortes s’agencent à des pantalons cargo. Le denim, et ses déclinaisons en jeans, shorts et jupes, se marient à des hauts courts. La « chienne de travail » se porte nouée à la taille. Les sandales plates laissent place aux baskets et aux bottes. Les lunettes solaires futuristes protègent du soleil, à moins que l’on ait mis la main sur une visière. Et si robe il devait y avoir, elle serait une robe chemise blanche immaculée.

Survol de quelques looks que vous pourrez reproduire pour les trois jours d’Osheaga au parc Jean-Drapeau.

Emily Ratajkowski et Kendall Jenner sont les penchants féminins et garçonne des tendances « festivals de musique ». L’une a opté pour une robe LPA et des sandales nude (plus à propos dans les espaces VIP que sur le gazon) et l’autre a préféré l’agencement bandeau, sac banane, pantalon cargo et baskets.

Sur scène à Coachella, Beyoncé avait enfilé cinq tenues Balmain créées pour l’occasion, dont ce hoodie jaune associé à un short et des bottes Louboutin à franges holographiques. Jasmine Sanders a interprété le style avec une approche plus pratique, sac banane à la taille et baskets rouges aux pieds.

Le dévoilement de la prochaine collection capsule de H&M (disponible le 8 novembre) s’est fait de façon rigolote. La mannequin Gigi Hadid a téléphoné via Instagram Live à Jeremy Scott, le directeur artistique de Moschino, pour lui annoncer que la nouvelle collabo a été signée avec la griffe italienne. À en voir les premières pièces portées par ceux-ci, les références pop, les couleurs et la surenchère seront au rendez-vous.

Ensemble pyjama-bermuda floral rose de Coach pour l’acteur Tommy Dorfman.

Le denim bleu moyen s’agence à des hauts d’inspiration lingerie : bralette pour Winnie Harlow, justaucorps pour Nicole Richie, superposition de hauts de bikini pour Nicole Scherzinger, bustier de dentelle pour Hailey Baldwin et t-shirt cache-cœur pour Bella Hadid.

Pour Romee Strijd, Shay Mitchell, Joan Smalls, Behati Prinsloo et Kaia Gerber, l’imprimé camouflage, la combinaison beige, le bermuda en suède, le pantalon aux détails athlétiques et le chino rétro sont le parfait complément aux hauts courts. Plus le bas est masculin, plus le haut est féminin.