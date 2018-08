Les acteurs de Star Trek sont ravis d’apprendre que Patrick Stewart reprendra son rôle de Jean-Luc Picard

L’acteur Patrick Stewart reprendra son rôle légendaire de Jean-Luc Picard dans une nouvelle série Star Trek, a-t-on appris hier de CBS All Access.

C’est Stewart lui-même qui a dévoilé l’énorme nouvelle lors d’une convention Star Trek à Las Vegas, devant une foule plus qu’enthousiaste.

Cette nouvelle série, qui sera diffusée sur CBS All-Access, racontera la vie du capitaine après Star Trek: la nouvelle génération. Stewart avait incarné le rôle iconique de Picard à la télé entre 1987 et 1994 et était rapidement devenu un préféré des fans. On l’avait vu, pour la dernière fois, dans Star Trek: Nemesis en 2002.