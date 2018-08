[PHOTOS] Post Malone pète sa guitare pendant son show et le public d'Osheaga capote!

Dire que Post Malone était attendu à Osheaga tient de l’euphémisme.

La foule était chargée à bloc quand le fameux rappeur s’est présenté sous les feux.

Des cris, des pleurs et un MC en très grande forme. Voici nos photos de l’événement...

Dario Ayala / Agence QMI

Dario Ayala / Agence QMI

Dario Ayala / Agence QMI

Dario Ayala / Agence QMI

Dario Ayala / Agence QMI

Dario Ayala / Agence QMI

Dario Ayala / Agence QMI

Dario Ayala / Agence QMI

Dario Ayala / Agence QMI

Dario Ayala / Agence QMI

En ce qui concerne la guitare: on était là, mais on a pas eu le temps de prendre des photos de l'incident. On fouille Instagram comme des fous en ce moment même pour vous le prouver. À suivre!