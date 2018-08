Un diablotin. Voilà ce qu’on imagine découvrir en soulevant le long capot de la Dodge Challenger SRT Demon, un bolide d’une puissance délirante conçu pour la route et les courses d’accélération tout à la fois !

Multiplier les chevaux sous le capot. Voilà le moyen choisi par les constructeurs de Detroit pour maintenir l’intérêt des acheteurs de « pony car ». Ces consommateurs empreints de nostalgie semblent pourtant être de moins en moins nombreux, si l’on se fie aux ventes décroissantes de ce créneau de voiture en Amérique du Nord. En effet, peu de jeunes s’intéressent à des voitures pareilles. Ce sont plutôt les « boomers », une cohorte vieillissante de consommateurs, qui les achètent pour revivre leur jeunesse. Néanmoins, parmi les trois voitures qui composent ce très petit créneau, il en est une dont les ventes ont progressé un peu et se maintiennent depuis 2014 : la Dodge Challenger.

Lancé en 2008, ce coupé sport arbore une élégante silhouette rétro influencée de brillante manière par le style du modèle du même nom de 1970. À l’instar du modèle d’antan, la Challenger moderne est une 2+2, les places arrière étant essentiellement décoratives. De plus, dès qu’on aperçoit la partie centrale du tableau de bord incurvée vers le conducteur, on comprend que la conception de cette voiture ne concerne que ce dernier.

Photo courtoisie, FCA

Cela explique la diversité impressionnante des modèles constituant la gamme de ce coupé sport. Le catalogue 2018 en compte 16, de la Challenger SXT d’entrée de gamme jusqu’à la SRT Demon, le monstre de puissance que nous avons conduit. Et c’est sans oublier la Challenger GT, seule voiture de ce créneau dotée d’une transmission intégrale, un concept inédit auquel personne n’aurait osé penser en 1970.

À l’époque, on n’aurait pas imaginé, non plus, qu’une Challenger de série puisse accomplir une accélération de 0 à 100 km/h en 2,3 s ou, mieux encore, de 0 à 50 en 1 s, grâce à son V8 à compresseur de 6,2 L qui développe 840 ch et 770 lb-pi de couple. Un moteur qui s’abreuve de carburant sans plomb à indice d’octane de 100 ou plus, de surcroît. Voilà le portrait de la SRT Demon.

Un dragster de série

Le constructeur présente ce modèle comme le « premier dragster de série au monde fabriqué en usine ». Rassurez-vous, ce modèle est cependant conforme au Code de la route. À côté de cette Demon, la Challenger SXT, avec son V6 Pentastar de 3,6 L et 305 ch qualifié d’écoénergétique, paraît modeste, même si elle peut atteindre 100 km/h en 6,5 s lors d’un départ arrêté.

Certains nostalgiques se souviendront de la Demon vendue au Canada par Chrysler, en 1971 et 1972. Ce modèle-là n’avait rien à voir avec la Challenger d’alors. Il s’agissait plutôt d’une variante sportive de la Dodge Dart. Ce coupé de grande diffusion pouvait cependant être commandé avec un V8 de 5,6 L (340 po cu) lui procurant 275 ch, une option qui haussait son prix à 3 065 $.

La Demon d’aujourd’hui est bien différente, comme le suggère son prix de base de plus de 110 000 $, qui en fait la Challenger de série la plus chère de l’histoire. Et pourtant, il n’en reste plus beaucoup chez les concessionnaires. Le constructeur a limité son volume de production à 3 300 exemplaires : 300 pour le Canada et 3 000 pour les États-Unis. De plus, cette Demon ne figurera pas au catalogue 2019. On comprendra que la plupart d’entre elles deviendront des joujoux de collectionneurs qu’on verra rarement sur nos routes.

Photo courtoisie, FCA

On en verra peut-être, à l’occasion, sur des pistes. C’est là que la Demon est au mieux. Lorsqu’on la prépare pour une course d’accélération (du « drag »), elle peut franchir les 400 m (quart de mille) plus rapidement que n’importe quelle autre voiture de série, affirme le constructeur. Elle couvre cette distance en 9,65 s à 225 km/h, un temps certifié par la National Hot Rod Association (NHRA). En outre, dans ce genre d’épreuve de vitesse, il ne serait pas surprenant de voir l’avant de la voiture se soulever à 89 cm du sol lorsque les feux verts de « l’arbre de Noël » s’illuminent, une prouesse inscrite dans le Livre des records Guinness.

La Demon trouve également sa place sur un circuit routier grâce à une suspension bien calibrée et à la construction renforcée de son châssis. Quelques tours de piste enlevants réalisés avec notre véhicule d’essai nous l’ont démontré. Ils nous ont aussi permis de constater que, sur un circuit exigeant, l’endurance des freins Brembo reste perfectible malgré ses grands disques ventilés et perforés.

La boîte de vitesses automatique TorqueFlite à 8 rapports, qui est munie du dispositif de retenue TransBrake conçu pour les départs de courses d’accélération, se révèle, par ailleurs, bien adaptée à une conduite normale en ville et sur autoroute. Elle rend cette Challenger plus conviviale que la boîte manuelle offerte pour d’autres modèles de la gamme. En outre, cette voiture bénéficie de la même couverture de garanties (garantie générale, garantie du groupe motopropulseur, etc.) que les autres modèles SRT de Dodge, soit trois ans ou 60 000 km.

Options surprenantes

Sa double vocation extrême explique pourquoi certains accessoires usuels figurent parmi les options. Je pense, par exemple, au siège du passager avant et à la banquette arrière à dossiers rabattables 60/40. Un pilote aguerri souhaitera sans doute ne pas les avoir pour alléger son bolide. En revanche, l’acheteur qui n’ira jamais sur une piste devra tout de même cocher les cases désignant ces accessoires sur le contrat de vente pour les obtenir. Dans les deux cas, ils sont proposés pour une somme symbolique de 1 $ et font partie d’un ensemble d’accessoires. Le siège du passager avant, par exemple, est jumelé à un pédalier chromé et des tapis, alors que la banquette arrière donne également droit à des sièges avant chauffants et ventilés, du moins si l’acheteur opte également pour la sellerie de cuir garnie d’Alcantara, une autre option à 1 $.

Assemblée à l’usine FCA de Brampton, une banlieue nord de Toronto, la Demon est livrée avec de belles roues en aluminium Hole Shot exclusives de 18 po. Elles sont chaussées d’imposants pneus de course d’accélération (des Michelin dans le cas de notre voiture d’essai). Leur utilisation sur la route est autorisée et, sur le sec, ils procurent beaucoup de mordant, mais leur gomme s’use extrêmement vite. Par contre, sous la pluie, un néophyte aura avantage à ne pas conduire cette voiture tant elle est puissante. De toute façon, je doute qu’un propriétaire de Demon ose l’exposer à la pluie !

Challenger Scat Pack 1320 : la plus rapide

Photo courtoisie, FCA

Les concepteurs de la Challenger SRT Demon 2018 n’ont pas chômé. Ils ont réalisé un nouvel ensemble optionnel destiné à la Challenger Scat Pack, qui en fait un bolide de piste et de route tout à la fois. Baptisée Challenger Scat Pack 1320 2019, cette nouveauté a été dévoilée à Denver, au Colorado, le 19 juillet, la veille des épreuves du Dodge Mile-High NHRA Nationals disputées au Bandimere Speedway.

Son nom rappelle la longueur d’un quart de mille (400 m) en pieds (1 320 pi), une distance typique des courses de « drag ». Pour renforcer cette image, les flancs de sa carrosserie arborent une version moderne de l’abeille colérique, symbole de la Dodge Charger Super Bee 1971.

Son V8 Hemi 392 de 6,4 L produit 485 ch et 475 lb-pi. Il lui permet de couvrir les 400 m en 11,7 secondes à 185 km/h, ce qui fait de la Challenger Scat Pack 1320 le « pony car » de série à moteur atmosphérique le plus rapide, selon le constructeur.

Sur le marché, au Canada, à la fin de 2018, l’ensemble Scat Pack 1320 coûtera 3 995 $, montant qui s’ajoute au prix de base de 50 945 $ d’une Dodge Challenger Scat Pack 2019.

Dodge Challenger SRT Demon

Prix de base

33 045 $ (SXT) ; 36 550 $ (SXT Plus) ; 39 245 $ (GT 4TM) ; 41 645 (R/T) ; 44 645 $ (R/T Shaker) ; 47 145 $ (T/A) ; 50 645 $ (R/T 392) ; 53 645 $ (Scat Pack Shaker 392 Hemi) ; 59 245 $ (SRT 392) ; 59 440 $ (T/A 392) ; 78 195 $ (SRT Hellcat) ; 110 345 $ (SRT Demon).

Transport et préparation

1 895 $ (tous les modèles sauf SRT Hellcat et SRT Demon) ; 2 595 $ (SRT Hellcat et SRT Demon).

Groupe motopropulseur

(1) V6 3,6 L, 305 ch à 6 350 tr/min, 268 lb-pi à 4 800 tr/min ; (2) V8 5,7 L, 372 ch à 5 200 tr/min, 410 lb-pi à 4 300 tr/min ; (3) V8 6,4 L, 485 ch à 6 100 tr/min, 475 lb-pi à 4 100 tr/min ; (4) V8 6,2 L, 707 ch à 6 000 tr/min, 650 lb-pi à 4 800 tr/min ; (5) V8 6,2 L, 808-840 ch à 6 300 tr/min, 717-770 lb-pi à 4 500 tr/min. Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou automatique à 8 rapports. Roues motrices arrière ou transmission intégrale.

Particularités

Suspension indépendante aux quatre roues. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : 235/55R18 (SXT) ; 245/45R20 (SXT Plus et R/T) ; 235/55R19 (GT 4RM) ; 245/45ZR20 (R/T Shaker et R/T 392 Shaker) ; 305/35ZR20 (SRT Hellcat Widebody) ; P315/40R18 (SRT Demon).

Cotes

Empattement : 2 950 mm ; longueur : 5 016-5 028 mm ; largeur : 1 923-2 001 mm ; hauteur : 1 419-1 459 mm. Poids : 1 753-2 040 kg. Volume du coffre : 459 L. Volume du réservoir : 70 L. Consommation moyenne (RNCan, Demon) : 14,5 L/100 km.

Concurrence

Chevrolet Camaro, Ford Mustang

Points forts

Moteur démentiel

Boîte automatique bien agencée

Esthétique réussie

Points faibles