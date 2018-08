Séisme en Indonésie: «Je pensais que j'étais ivre», raconte une Québécoise à Bali

Une Québécoise en voyage sur l’île touristique de Bali, à quelques kilomètres de l’épicentre du séisme de magnitude 6,9 qui a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok, s’estime chanceuse d’avoir évité le pire.

Sophie Turgeon était sur une terrasse avec des amis à Canggu, dans l’île de Bali, lorsque le tremblement de terre s’est fait ressentir.

«Je voyais que tout bougeait, mais je ne réalisais pas ce qui se passait, raconte-t-elle. J’ai eu l’impression d’être complètement ivre pendant un instant. Je me suis dit “ça y est, je vais faire une chute de pression”, avant de réaliser que c’était autour de moi que ça bougeait.»

Mme Turgeon explique que les gens criaient et sortaient des édifices, ce qu’elle a elle-même fait par la suite. Heureusement, aucun édifice n'a subi de dommages à Canggu, ce qui n’est pas le cas de la destination touristique de Kuta, à une dizaine de kilomètres, où un centre commercial s’est en partie effondré.

«La terre a tremblé pendant environ une minute et après c’était fini, explique-t-elle. Ça a tremblé fort et longtemps, c’est le plus gros séisme que j’ai vécu. On a été chanceux, dans ma ville, je ne crois pas qu’il y ait eu de dommages ou de blessés.»

Un deuxième séisme en peu de temps

C’est le deuxième séisme d’importance à toucher l’île de Lombok, adjacente à celle de Bali, en deux semaines. Le dernier, de magnitude 6,4, mais beaucoup moins profond, avait fait 17 morts et détruit des centaines de bâtiments en plus de provoquer des glissements de terrain.

Malgré ces deux séismes en peu de temps et les récentes menaces d’éruptions volcaniques du mont Agung, à Bali, la jeune femme, qui voyage actuellement un peu partout dans le monde et documente ses aventures sur son compte Instagram, prévoit demeurer sur l’île jusqu’à la saison des pluies... à moins que la situation ne le lui permette plus.