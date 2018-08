Stéphanie Roy championne de 40 ans

En parallèle des épreuves officielles se déroulaient pendant les CrossFit Games, les compétitions réservées aux athlètes « maîtres » (masters : 35 ans et plus) et aux adolescents (teens : 14-18 ans).

Stéphanie Roy (photo), 40 ans, de Brossard, s’est imposée de nouveau cette année comme championne dans son groupe d’âge. La policière de Baie-Comeau a montré sa forme spectaculaire en se plaçant au top 3 dans sept des douze épreuves des Jeux.

La jeune athlète de 15 ans de Joliette, Léa Malo, a fait une bonne démonstration de son dévouement en sports-études pour le CrossFit en récoltant la deuxième position mondiale, juste derrière la jeune prodige américaine de 14 ans, Olivia Sulek.

L’athlète de 36 ans de Rivière-du-Loup, Michael Laverrière s’est quant à lui arrêté à la 15e position du classement.