Un ministre fédéral s’excuse pour avoir dit que les immigrants étaient meilleurs pour créer des emplois

Le ministre des Anciens Combattants, Seamus O’Regan, s’est excusé dimanche pour avoir dit que les immigrants étaient meilleurs pour créer des entreprises et des emplois que les gens nés au pays.

«C’était un mauvais choix de mots de ma part», a fait savoir le ministre de Terre-Neuve dans une déclaration, dimanche. Il a dit qu’il avait été bête d’avoir émis une telle comparaison sur Twitter lundi dernier afin de défendre les programmes de rétention d’immigrants dans sa province, ce qui avait ensuite suscité une avalanche de commentaires négatifs.

Dans son message d’origine sur Twitter, il avait mentionné que les immigrants étaient meilleurs que les Canadiens de souche pour créer des entreprises et des emplois en s’appuyant sur une étude de Statistique Canada qui montrait en 2016 que 5,3 % des immigrants qui étaient au Canada depuis au moins neuf ans possédaient une entreprise contre 4,8 % pour les citoyens nés au pays.

«Si vous regardez l’étude de Statistique Canada, la différence est faible et souvent circonstancielle. Cela aurait été mieux si j’avais dit que les immigrants entrepreneurs "tiennent leur bout"», a précisé le ministre fédéral dimanche.

Seamus O’Regan a réitéré que l’immigration est essentielle pour Terre-Neuve.

«Nous avons plus de gens qui prennent leur retraite et moins de jeunes qui naissent que dans toutes les autres provinces. C’est une cruelle réalité. Donc nous avons besoin de davantage de gens pour créer des emplois et verser leurs impôts afin de pouvoir payer ce que nous avons, et aussi faire croître l’économie. La dernière chose que je veux, c’est de compromettre ce message», a-t-il dit dans sa déclaration en mentionnant qu’il sera plus vigilant à l’avenir.