Une soirée magique à Lanaudière

Et si nous avions assisté à l’un des très grands concerts de l’année, un de ceux menés par un jeune chef brillant, soit Yannick Nézet-Séguin. Avec comme invité le pianiste Marc-André Hamelin, redoutable d’intelligence, et de poésie, le tout soutenu par un Orchestre Métropolitain au meilleur de sa forme et un chœur poignant à souhait, tout était en place pour un hommage à Leonard Bernstein. Pour ce grand concert, j’avais à mes côtés le chef d’orchestre, pianiste, ami et arrangeur Anthony Rosankovic qui connaissant l’œuvre de Bernstein par cœur, était même arrivé avec la partition chorale des Chichester Palms !



Le temps qui fuit, le temps présent

En espérant, que la citation fut exacte, mais Bernstein disait : « le travail du musicien est de cueillir les fleurs du paradis pour les emmener sur terre ». Croyez-en votre blogueur, mais hier soir, nous étions presque à la porte de Saint-Pierre. Collant à notre réalité et ce monde qui se réchauffe à vue d’œil, sans oublier les incartades diplomatiques de notre voisin américain, la Symphonie no 2 (The Age of Anxiety)

se fondait parfaitement avec notre monde. Tourbillonnante, exaltée, très cinématographique, dans son essence, elle évoquait ses nouveaux temps modernes. Au cœur de cette symphonie, nous retrouvions le pianiste Marc-André Hamelin qui est plus qu’un brillant technicien. À cette patte d’artiste et ce swing qu’il a délivré pendant presque 35 minutes ! Féroce, vivace et tendre à la fois, il donnait à cette « anxiété », tout le pouvoir hypnotique possible. Comme nous sommes aussi passionnés de jazz, la partie « stride » de cette symphonie sous les doigts du pianiste valait son pesant d’or et le légendaire Meade Lux Lewis aurait certainement tapé des mains.



Des psaumes au swing symphonique

Ce fut un immense moment de quiétude, rempli d’émotions quand le chœur et l’Orchestre interprétèrent les Chichester Palms. Dans un silence presque religieux, la voix claire du jeune soliste apportait un peu de paix, soutenue par des voix transcendantes.Pour clôturer cette soirée on ne peut plus magnifique, il fallait absolument évoquer West Side Story, Maria et le mambo des bandes rivales. Du swing dites-vous, oh que oui. Yannick Nézet-Séguin a tout compris, et il poussait sa formation à la pleine puissance.

Entre la sensualité des orchestrations et ce clin d’œil à une Amérique qui vibrait de tous ses feux, le bonheur était palpable, autant dans la salle que sur scène. Alléluia.