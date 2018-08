[VIDÉO] René-Charles Angélil saute en parachute avec Guillaume Lemay-Thivierge

Après son passage à Osheaga, René-Charles a poursuivi sa fin de semaine de sensations fortes en s’offrant un premier saut en parachute, dimanche, et pas avec n’importe qui.

Le célèbre fils de Céline Dion a choisi de s’envoyer en l’air avec l’équipe de Parachute Voltige, près de Joliette, et a eu comme moniteur de saut un des partenaires de l’école de parachutisme, nul autre que le comédien Guillaume Lemay-Thivierge. Il a d’ailleurs partagé quelques photos du moment, qu’il semble avoir adoré, sur Instagram.

Sur cette photo de groupe, on peut apercevoir, en plus de René-Charles, Guillaume Lemay-Thivierge, sa compagne Émily Bégin et sa fille Charlie Lemay-Thivierge.

Voici une vidéo prise dans l’avion quelques minutes avant le saut. On peut y voir un René-Charles confiant.

Le jeune Angélil était tout sourire après sa première envolée, comme vous pouvez le voir dans les vidéos suivantes.

Le jeune homme est reparti avec un merveilleux certificat signé de GLT. «Bravo man, quand tu veux!»

