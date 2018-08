MASSUE, Pierre



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Pierre Massue, le 3 août 2018.Il laisse dans le deuil son fils, Yanick (Veronica), son petit-fils, Léonard (Léa) et sa petite-fille Ezabella, ses belles-soeurs, Francine, Monique et Carole, ses beaux-frères, Jean-Léo, Nick et Jacques ainsi que plusieurs amis.La famille recevra vos condoléances à la:LAURENT THÉRIAULT512, DE L'ÉGLISEVERDUN, QC, H4G 2M4514-769-3867 www.dignitequebec.comvendredi, le 10 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les condoléances débuteront le lendemain de 10h à 12h15, suivi par un service religieux dans la paroisse Mission Saint-Irénée de Lyon (3040, rue Delisle, Montréal (Québec) H4C 1M9).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.