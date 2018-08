2000 $ d’amendes pour avoir transporté un passager dans le coffre d’un pick-up

Le conducteur d’un pick-up et son passager devront payer chacun 1000 $ d’amende pour avoir circulé sur l’autoroute alors que ce dernier se tenait debout dans le coffre d’un pick-up, et ce sans protection.

C’est un citoyen qui a contacté les policiers de la Sûreté du Québec pour rapporter qu’une camionnette avec un homme se tenant debout dans la boîte arrière circulait sur l’autoroute 20, dimanche, en après-midi.

Le véhicule se dirigeait en direction est à la hauteur de la municipalité de Saint-Vallier, dans la MRC de Bellechasse.

«Il s’agit de deux hommes qui transportaient un cyclomoteur et l’un d’eux tenait ce dernier en place sans courroie d’arrimage dans la boîte arrière», précise la porte-parole de la SQ, Béatrice Dorsainville.

Ces derniers, dont l’un est adulte et l’autre est mineur, ont tous les deux reçu un constat d’infraction de plus de 1000 $ et 12 points d’inaptitude pour cette manoeuvre.