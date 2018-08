LEMIRE, Joseph Jacques



Le 3 août 2018, à l'Hôpital de Hull, est décédé à l'âge de 87 ans, monsieur Joseph Jacques Lemire, fils de feu Wilfrid Lemire et Alice Dick.Il laisse dans le deuil son frère Paul, sa soeur Alice, son fils Jacques et sa fille Marie-Claude, de même que leurs époux Geneviève et Mike et ses petits-enfants Félix, Béatrice, Allison et Stephanie.Les membres de la famille vous accueilleront au complexe funéraire:ce jeudi 9 août dès 13h30. Un service religieux aura lieu sur place à 15h30.De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel soignant du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Hull.