URBAIN, Blandine



À Repentigny, le 1er août 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Blandine Urbain, épouse de feu M. Paul-Émile Archambault.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Alice et Micheline; ses trois petites-filles Lyne, Josée (Martin) et Sophie; ses trois arrière-petits-enfants Maxim, Lauryanne et Sarah-Maude; ses soeurs et son frère: Marguerite, Marie-Ange et Joseph-Wilfrid, sa filleule Manon Urbain (Renaud) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 9 août 2018, en l'église Saint-Paul l'Ermite sise au 377, rue du Village à Repentigny, J5Z 1S6, dès 13h, le service religieux sera célébré à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière de la paroisse.S.V.P. ne pas envoyer de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.