GAUTHIER, Richard



À Montréal, le samedi 4 août 2018 est décédé, à l'âge de 91 ans, monsieur Richard Gauthier, époux de madame Valencia Cousineau.Il était le père de Michel, feu Louise, André et Lise. Il laisse également dans le deuil leurs conjoints et conjointes, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.Ayant fait son cours classique au Séminaire de Ste-Thérèse et des études au H.E.C., il fut un bourreau de travail tant à Postes Canada comme commis (52 ans), qu'à l'Hôtel de Ville de Montréal comme comptable (34 ans). Toujours optimiste, combatif, énergique et généreux, sa plus grande qualité était aidant familial. Sympathique (intelligence et coeur), ses qualités ont fait de lui un conjoint, un père et un grand-père formidables. Emporté par une maladie sans issue, il aura lutté jusqu'à la fin et aura donné tout un exemple de ténacité à ses proches. Il nous quitte avec la satisfaction d'une vie bien remplie de toutes sortes d'événements, de bonheur et de joie de vivre.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le mardi 7 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le mercredi, jour des funérailles, dès 12h. Les funérailles seront célébrées le mercredi 8 août 2018, à 14h en l'église St-Jean-Vianney (25e Avenue et Beaubien, Montréal) et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.