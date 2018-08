6 villes où vous êtes assuré de voir flotter le drapeau arc-en-ciel

Envie de partir en escapade vers une destination qui accueille particulièrement bien la communauté LGBTQ+?

Situées à quelques heures de route de Montréal, les six villes nord-américaines suivantes sont reconnues depuis longtemps pour leur hospitalité et leur ouverture d'esprit.

Des classiques à découvrir... Et vous ne vous ennuierez pas!

1. Provincetown, Cape Cod, Massachusetts

7 h 30 de route de Montréal

Destination arc-en-ciel encensée depuis des décennies, P-Town accueille une foule diversifiée et sans préjugés. La ville passe de 3000 habitants en hiver... à plus de 50 000 en été! Mêlez-vous aux visiteurs qui envahissent la rue principale, flânez sur la plage Herring Cove, explorez les galeries d’art et faites la fête jusqu’aux petites heures du matin.

2. Toronto, Ontario

6 h de route

La diversité règne de multiples façons à Toronto, qui, mine de rien, compte parmi les plus grandes villes en Amérique du Nord.

Découvrez le Church-Wellesley Village, point central de la communauté LGBTQ+ torontoise, explorez le West Queer Village, secteur branché, hipster et dégourdi dans l’ouest de la ville, et ne manquez pas de flâner à la plage avant de repartir. Il y en a plusieurs à Toronto, mais celle d’Hanlan’s Point, avec sa section «vêtements optionnels», a une longue histoire d’ouverture et de tolérance.

3. Ogunquit, Maine

5 h de route

Tout comme Provincetown, la charmante petite ville d’Ogunquit, dans le Maine, est reconnue comme une destination balnéaire accueillant fièrement la communauté LGBTQ+. Vous pourrez flâner sur les belles plages, profiter des restos et lobster shacks ou étirer la soirée dans les bars du coin.

La ville de Portland, à moins d’une heure d’Ogunquit, mérite elle aussi le détour.

4. Northampton, Massachusetts

4 h 30 de route

Située au cœur du Massachusetts, Northampton est considérée comme l’une des villes américaines les plus libérales. Elle abrite une grande communauté LGBTQ+ et on la surnomme parfois «la capitale lesbienne des États-Unis». Profitez de son atmosphère bohème, de sa scène musicale, de ses cafés, de ses galeries d’art, et passez devant le Smith College, la plus grande université américaine pour femmes.

5. Providence, Rhode Island

5 h 45 de route

Située dans l’État du Rhode Island, Providence figure dans de multiples palmarès de destinations gay-friendly et accueille une vibrante communauté LGBTQ+. Allez-y si vous avez envie d’art, d’architecture, de soirées animées, mais aussi de plages et de bonne bouffe. À en croire de nombreux topos publiés ces dernières années, Providence compte également parmi les meilleures destinations urbaines pour foodies aux États-Unis!

6. Fire Island, New York

8 h de route

New York est une évidence quand vient le temps de parler de ville ouverte et géniale. Vous pouvez opter pour Manhattan (Hells Kitchen, Chelsea, West Village...) si vous avez envie d’un séjour 100 % urbain, ou vous rendre à Fire Island, au large de Long Island, pour un séjour à la plage.

Considérée comme une Mecque du tourisme gai, Fire Island compte des parcs naturels et deux villages gais (Cherry Grove et Fire Island Pines) où il n’y a aucune voiture... mais beaucoup de visiteurs!

