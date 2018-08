9 suggestions de blagues de péquistes

Le Parti québécois a lancé une vaste campagne publicitaire d'autodérision dans laquelle les «blagues de péquistes» sont à l’honneur. Le Sac de chips se devait d'intervenir.

«Eille, savez-vous c’est quoi la différence entre un péquiste et un dentiste? Y’en a pas! Les deux en arrachent, mais travaillent pour votre bien!», lance l’une des publicités mise de l'avant par le parti.

Capture d'écran blague-de-pequiste.quebec

«C’est vrai au Parti québécois qu’on a eu une année difficile. On peut en rire un peu, ça détend, mais on ne lâche pas! Au contraire! On redouble d’efforts quant à vos priorités en proposant des solutions qui marchent! Pis ça, on prend ça très au sérieux», assure le parti dans sa campagne.

Le Parti québécois a misé une fois de plus sur l’agence Upperkut, afin de réaliser cette offensive publicitaire. Il s’agit de la même firme qu’a embauchée le parti pour sa campagne «L’État au régime ou au gym?».

Le Sac de chips a mis sa légendaire créativité à l’oeuvre pour proposer de nouvelles blagues de péquistes. En voici quelques-unes!

Quelle est la différence entre la souveraineté et le retour des Nordiques à Québec?

Aucune. Les deux n’arriveront jamais.

Quelle est la différence entre le PQ et l’hiver?

Il n’y en a pas... les deux refroidissent la population.

Quelle est la différence entre le PQ et le câble?

Aucune... il n’y a que les vieux qui aiment ça

C’est quoi la différence entre Jean-François Lisée et Marc Bergevin?

Il n’y en a aucune. Les deux vont perdre leur job cette année.

Quelle est la différence entre le blé et le PQ?

Il n’y en a pas... les deux sont dans le champ!

Combien ça prend de péquistes pour faire un pays?

Plus de 49,42 %.

Quel est le proverbe préféré des péquistes?

Jamais deux sans trois.

Quelle est la différence entre internet haute vitesse en région et le PQ au pouvoir?

Aucune, les deux ne sont que des belles promesses.

Quel est le jeu que les péquistes détestent le plus?

Ni oui, ni non.