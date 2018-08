À 18 minutes de vous réaliser - Vie au travail

Catherine Martellini - 37e AVENUE

Dix-huit minutes par jour. C'est tout ce que ça prend selon Peter Bregman, coach en leadership américain et auteur du livre 18 minutes: Find Your Focus, pour harmoniser votre quotidien et réaliser ce qui vous tient à cœur.

Avant d’y arriver, vous devez vous questionner sur ce qui compte le plus pour vous. Voici les quatre meilleures questions à vous poser durant ces 18 minutes.

Avez-vous déjà pris un temps d’arrêt pour faire le point sur votre vie? Une question simple. Pourtant, il est difficile de stopper un train qui roule à pleine vitesse. Si vous ne vous donnez pas la possibilité de prendre du recul, vous ne pourrez pas vérifier si vous êtes sur le bon chemin. Le mieux est d’abord de tenter de ralentir, de vous réapproprier votre vie. Concrètement, cela signifie de ne pas changer pas d’emploi dès que quelque chose cloche, mais plutôt d’être à l’écoute des signes les plus évidents. Ces moments de transition constituent souvent un temps de réflexion. Pour trouver ce qui va de travers, répondez à la question suivante : si c’était à refaire, le referiez-vous? Si vous répondez par la négative, peut-être que les décisions prises dans le passé n’ont pas donné les résultats escomptés. C’est ce temps d’arrêt qui vous permettra de répondre à toutes les autres questions qui suivent.

Quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos passions et ce qui vous distingue? Lorsque vous êtes en voie de changer de direction, vous avez besoin d’une boussole qui vous aiguille sur les quatre éléments vous caractérisant pour ne pas vous perdre. Dans quoi excellez-vous? Quels aspects sont à améliorer? Qu’est-ce qui vous anime comme sujet, comme domaine? Qu’est-ce qui fait votre marque et vous rend unique? Ces questions jetteront les bases de vos objectifs à atteindre.

Quels sont les cinq éléments sur lesquels vous souhaitez vous concentrer durant l’année? Pas de plan = pas d’épanouissement. Vous devez organiser votre vie sur un horizon d’un an de sorte à concentrer vos efforts. À cette fin, divisez une feuille en six colonnes. Déterminez cinq axes auxquels vous consacrerez 95 % de votre temps au cours de la prochaine année et inscrivez-les respectivement dans chacune des cinq colonnes. La sixième colonne est réservée pour tout le reste, soit le 5 % moins important. Vous pourrez ensuite utiliser cette liste pour y entrer les tâches à faire chaque jour qui cadrent avec vos cinq objectifs.

Quelle stratégie pouvez-vous adopter pour éviter que les distractions sabotent vos efforts? Comme toujours, le défi demeure d’exécuter les tâches selon le plan. Dans une journée, il survient inévitablement des situations qui nous empêchent de réaliser le plus important. Un voyage à organiser, un appel de la banque, des courriels auxquels répondre... Vous devez adopter une stratégie pour ne pas tomber dans ces pièges. Et cette stratégie, selon Peter Bregman, serait de vous imposer un rituel dans la gestion de votre temps, comme le font les athlètes olympiques.