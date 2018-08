Ces taies d’oreillers promettent d’avoir une peau et des cheveux de princesse

Se réveiller avec une belle peau, de beaux cheveux et un visage éclatant comme dans La Belle au bois dormant peut sembler exclusivement réservé aux contes de fées.

Heureusement, il existe des taies d’oreiller qui visent spécifiquement à régler certains problèmes de la peau et de la chevelure. YAS!

Une publication partagée par Angélic🌸 (@noemielacerte.site) le 20 Juin 2018 à 9 :48 PDT

Ces taies d’oreillers peuvent réduire l’apparence et la formation des ridules formées par la friction du visage et du tissu, tuer les bactéries, limiter l’huile et les résidus qui causent l’acné et faire respirer les cheveux, tout en prévenant les pointes fourchues.

Et comme c’est la nuit que les cellules de la peau se régénèrent plus rapidement, il semble plutôt logique d’utiliser des tissus qui apportent des bienfaits pour l’épiderme et qui donnent l’air d’avoir dormi pendant 12h.

Une publication partagée par Madelaine Petsch (@madelame) le 4 Févr. 2018 à 4 :36 PST

En soie

Une publication partagée par sarah-jeanne labrosse (@sarahlabrosa) le 15 Avril 2018 à 11 :03 PDT

Les bienfaits des taies en soie ne sont un secret pour personne. Elles préviennent les ridules, puisque le tissu glisse sur la peau et ne crée pas de frottements, comparativement aux bonnes vieilles taies en coton.

Le coton absorbe l’hydratation naturelle de la peau au cours de la nuit et qui dit assèchement de la peau, dit production de sébum pour compenser, et ça, c’est synonyme de formation de boutons.

La soie, quant à elle, absorbe moitié moins que le coton, ce qui préserve l’aspect sain de la peau et prévient l’acné. La soie permet aussi de garder les cheveux souples, doux et moins cassants.

105$ à Dermstore.com

Avec ions d’argent

Une publication partagée par MBB (@milliebobbybrown) le 12 Janv. 2018 à 5 :25 PST

Les taies d’oreillers en ions d’argent ont pour mission de détruire les bactéries avant qu’elles prolifèrent. L’efficacité a été prouvée jusqu’à 50 lavages, ce qui équivaut, en moyenne, à un ou deux ans selon vos habitudes de lavage.

Fini le temps où on s’étampait la face dans un nid de bactéries!

39$ à Ulta.com

En fibres naturelles

Une publication partagée par Catherine Peach 🌞 (@4paquin) le 10 Avril 2018 à 9 :23 PDT

Les fibres naturelles comme le bambou ont fait leurs preuves dans le domaine de la beauté. Après les pinceaux et les brosses à mascara, c’est au tour des taies d’oreillers d’être faites à base de fibres naturelles de bambou.

Tout comme les ions d’argent, le bambou a des propriétés antibactériennes, idéal pour les peaux à tendance acnéique.

Cette plante a également des propriétés apaisantes et hydratantes, ce qui est parfait pour dormir sur ses deux oreilles!

38$ à Amazon.ca

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!