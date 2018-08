SOUCY, Père Guy



M. l'abbé Guy Soucy, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 12 juillet 2018, à l'âge de 76 ans et 10 mois.Né à St-Pascal de Kamouraska le 31 août 1941, il était le fils d'Arthur Soucy et de Noëlla Madore. Il a fait ses études secondaires au Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière et ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Etrangères de Pont-Viau. Ordonné prêtre le 19 décembre 1965, il est parti pour le Honduras le 21 août 1966 où il travailla comme missionnaire jusqu'en 2009.Au moment de son décès, il vivait retraité à la Maison centrale de Pont-Viau depuis 2009.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Simon (Lise Morneau), Gilles (Gisèle Pelletier), Noël et Alain, sa soeur Denise (Camille Lévesque), ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à la:180 PLACE JUGE-DESNOYERSLAVAL (PONT-VIAU), H7G 1A4mardi le 7 août 2018, à 19h30. Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu mercredi le 8 août 2018 à 14h. L'inhumation de ses cendres aura lieu au cimetière du même endroit le dimanche 7 octobre 2018.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.