Des milliers d’heures supplémentaires

Malgré l’absence d’incident dramatique durant le G7, le réseau de la santé de la Capitale-Nationale a payé plus 7500 heures supplémentaires durant les trois jours du sommet, en juin dernier, soit plus de 415 000 $.

Le Journal a obtenu copie, grâce à la Loi sur l’accès à l’information, du détail de certaines dépenses qui ont été engendrées durant les trois jours où les pays membres du G7 se réunissaient dans Charlevoix.

Ainsi, du 7 au 10 juin inclusivement, pas moins de 7500 heures supplémentaires ont été payées pour l’ensemble du personnel, pour une somme de 415 000 $.

Prévenir

La veille du sommet, Le Journal dévoilait que les travailleurs du milieu hospitalier de Québec avaient reçu une formation afin de savoir comment agir lors d’une arrivée massive à l’urgence de personnes contaminées.

Certains étaient également formés en cas d’attaque aux agents biologiques et radiologiques.

« On est préparés pour ce qu’on appelle du chimique, du biologique et du radiologique. Tout le monde est préparé », avait souligné l’experte Isabelle Goupil-Sormany, adjointe médicale à la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Même si aucun incident n’a été répertorié, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a maintenu ses effectifs supplémentaires dans ses centres hospitaliers.

Le réseau préférait prévenir au lieu de guérir, comme il l’avait mentionné. Lors du Sommet des Amériques, en 2001, un grand nombre de citoyens avaient été fortement incommodés par les fumées et s’étaient dirigés vers les centres hospitaliers.

Refus de divulguer

Une grande quantité d’antidotes avait également été achetée afin de prévenir la menace, qui est demeurée modérée durant tout le sommet.

L’accent avait principalement été mis sur les organophosphorés, de puissants agents neurotoxiques qui se présentent sous la forme de pesticides.

Or, le CIUSSS a refusé de dévoiler le nombre et les coûts de ces médicaments, qui n’auront finalement pas servi et qui ne serviront pas à court terme.

« Le CIUSSS de la Capitale-Nationale doit refuser de divulguer tous renseignements avec l’achat ou non d’antidotes de type atropine », relate le document.

Néanmoins, une facture de 74 000 $ en équipement de protection bactériologique, comme des masques, gants et habits, a été réglée dans le cadre du G7.

Des douches de décontamination ont aussi été installées dans toutes les urgences, au coût de près de 53 000 $.

Gérer l’imprévisible

« Notre responsabilité première était de s’assurer que la population continue de recevoir les services de santé habituels.

« Nous devions également nous préparer à faire face à des situations imprévues autant à La Malbaie, Baie-Saint-Paul et Québec », a expliqué la porte-parole, Karine Primard, indiquant que l’organisation voulait assurer une réponse adéquate aux situations imprévisibles que peut amener un G7.