Des soins en santé mentale pour les vétérans à Longueuil

LONGUEUIL | Une clinique qui offre des services en santé mentale destinés aux vétérans a été inaugurée, lundi, à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal.

L’inauguration s’est déroulée en présence de la députée fédérale de Longueuil-Charles-LeMoyne, Sherry Romanado, qui est aussi secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants, et de Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Jusqu’à aujourd’hui, les anciens combattants devaient se rendre à l’Hôpital Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l’ouest de l’île de Montréal, pour obtenir de l’aide.

La nouvelle clinique, située à côté de la station de métro Longueuil, va permettre de répondre à une demande accrue pour les services des cliniques pour les traumatismes liés au stress opérationnel (TSO).

«Ça fait toute une différence d’avoir une clinique qui est plus proche de chez eux», a assuré l’infirmière Brunette Pierre-Toussaint.

Selon le gouvernement canadien, un traumatisme lié au stress opérationnel est défini comme étant «tout problème psychologique persistant découlant de l’exercice des fonctions opérationnelles dans les Forces armées canadiennes ou dans la Gendarmerie royale du Canada».

«Notre gouvernement s’engage à aider les vétérans touchés par un TSO à obtenir l’aide et le soutien dont ils ont besoin», a affirmé Mme Romanado.

«Ces services doivent être accessibles en temps opportun et doivent être offerts en personne, autant que possible. Le point de service satellite pour les TSO situé à Longueuil a ouvert ses portes dans un but précis: aider les vétérans et leur famille, afin de leur montrer qu’ils ne sont pas seuls», a ajouté le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec.

La clinique, financée par Anciens Combattants Canada, sera exploitée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

«En ouvrant ce point de service satellite, nous améliorons l’offre de service dont les Vétérans ont vraiment besoin», a déclaré Seamus O’Regan, ministre des Anciens Combattants dans un communiqué.

Onze cliniques dédiées au TSO sont déjà en place à travers le pays pour aider les vétérans canadiens.

«Les vétérans méritent toute notre reconnaissance et méritent tout autant d’obtenir le soutien dont ils ont besoin lorsqu’ils sont affectés par un TSO», a soutenu le ministre Barrette.