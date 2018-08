Des souvenirs de vacances précieux mais coûteux

Quand on est enfant, les voyages en famille sont avant tout des moments d’insouciance où se vit un quotidien magnifié rempli de découvertes et de laisser-aller, et où il est parfois autorisé de dévorer un cornet deux boules avant le souper. J’ai eu le privilège d’en faire beaucoup de ces voyages au cours de mon enfance; des petits et des plus gros.

Maintenant que je suis maman et que c’est moi qui paye, je prends conscience de tous les efforts financiers de mes parents pour nous offrir, à mes frères et à moi, tous ces beaux souvenirs de vacances. Ce texte est ma façon toute simple de leur dire « merci » parce que, quand on est bambin, il ne nous vient tout simplement pas à l’esprit de le faire...

Je suis partie dernièrement pour une petite escapade avec mon père et mon fils. Un petit voyage de quatre jours qui se voulait tout simple. Pas de grandes folies, mais tout de même une belle aventure regroupant trois générations. Je nous trouvais beaux de prendre ainsi la route pour passer deux jours au camping de ma marraine sur le bord du lac Saint-François, une journée au zoo, un souper au restaurant et une nuit à l’hôtel avant de revenir à la maison.

Alors que fiston aura 4 ans bientôt, qu’il est passionné par les animaux et les dinosaures, je voulais l’amener à Granby pour voir son regard émerveillé devant ces bêtes qu’il n’avait vues que dans ses livres : les éléphants, les gorilles et ces géants disparus qui revivent mécaniquement au grand plaisir de mon petit bonhomme, qui m’a déjà dit en pleurant qu’il ne voulait pas que les dinosaures soient morts! En somme, je voulais remplir la tête et le cœur de mon garçon de merveilleux souvenirs comme j’en ai tant moi-même.

Le coût des souvenirs

J’ai investi pour notre petite fugue 350$. C’est beaucoup d’argent! Et je n’avais qu’un seul enfant avec moi. Pas cinq comme mon père et ma mère avaient lorsque toute la fratrie était réunie, avant que les aînés, des jumeaux, ne suivent plus.

Il n’y a rien que mes parents ne m’ont pas fait découvrir : le camping, les musées, le train, l’avion, Walt Disney World, la Ronde, la voile, la pêche, l’ensemble du Québec et toute la côte est des États-Unis, dont la plus québécoise des villes américaines, Old Orchard.

Si on affuble souvent cette ville du Maine de « quétaine », l’émotion que je garde lorsque j’ai vu et senti la mer pour la toute première fois est totalement à l’opposé. Courir avec ma mère sous la pluie pour aller se mettre les pieds dans l’eau - que je ne sentais même pas glaciale - est l’un des souvenirs les plus forts de ma vie.

Merci pour cet investissement d’argent, de temps et d’amour

Lors de notre voyage, j’ai questionné mon père à savoir comment ma mère et lui avaient fait pour nous payer autant d’expériences, eux qui ont été dans la classe moyenne toute leur vie et qui avaient tout de même cinq enfants à leur charge.

- Vous avez dû faire des sacrifices quelque part?, ai-je dit.

- Si on en a fait, je ne m’en souviens plus, m’a répondu mon père avec douceur.

Je ne sais pas si je le crois, mais, quoi qu’il en soit, c’est peut-être ça être parent; protéger et tenter de faire rêver ses enfants même quand ils sont grands...