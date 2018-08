Double meurtre non résolu de Sylvain Senneville et Valérie Martin: la police demande l’aide du public

Le Service de police de la Ville de Montréal a fait appel au public lundi afin de l’aider à résoudre un double meurtre survenu il y a près de 10 ans dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l’est de la métropole.

Le crime remonte au 17 décembre 2008, jour où un citoyen fait un appel au 911 pour dire qu’il vient de trouver le corps ensanglanté de Sylvain Senneville dans son logement de la rue Cuvillier. «Il est inconscient et ne respire pas, rappelle le SPVM sur son site internet. Il y a aussi le corps d’une jeune femme allongée par terre. Il s’agit de Valérie Martin.»

Sylvain Senneville est âgé de 34 ans. Valérie Martin a 20 ans. Ils étaient en couple depuis un an et demeuraient dans le logement de la rue Cuvillier depuis six mois avant d’y être retrouvés morts. Les deux sont morts poignardés.

«Sylvain Senneville était impliqué dans le trafic de stupéfiants et le motif du meurtre pourrait y être relié», souligne la police dans son rappel des faits, ajoutant que «plusieurs individus ont été rencontrés, mais aucune information n’a permis de faire avancer l’enquête».

Les enquêteurs de la Section des crimes majeurs du SPVM travaillent toujours sur ce dossier et demandent l’aide du public afin de résoudre ce double meurtre.

Les personnes qui auraient des informations concernant ce cas peuvent contacter le SPVM en cliquant à l’endroit prévu sur la page du dossier sur son site internet: https://spvm.qc.ca/fr/PersonnesRecherchees/NonResolus/6?utm_source=twitter&utm_medium=lickstats&utm_campaign=GovJboq&utm_term=&utm_content=5b68a7f71a73fc5624f21e08

Pour transmettre de l’information de manière confidentielle et rester anonyme, les gens peuvent contacter INFO-CRIME MONTRÉAL au 514 393-1133.

Le SPVM invite la population à partager son appel au public via les réseaux sociaux.