Écouter de la musique au travail est bon pour la santé

Anne-Claire Dalmont - 37e AVENUE

La musique est aujourd’hui reconnue pour ses vertus thérapeutiques et plusieurs études récentes indiquent que le fait d’en écouter au travail serait bénéfique pour le moral et la santé, et favoriserait la productivité.

Une recherche d’Entertainment Media Research a même révélé que 1 employé sur 3 serait moins susceptible de prendre un congé de maladie s’il aime la musique de fond entendue dans son milieu de travail, tandis qu’une autre étude de Mindlab International indique que 88 % des employés travaillent plus assidûment en écoutant de la musique.

Une véritable thérapie

Selon Kim Innes, professeur d’épidémiologie à la West Virginia University, citée par le Time, la musique activerait les systèmes neurochimiques et les structures cérébrales associées à la bonne humeur, à la régulation des émotions, à l’attention et à la mémoire : un combo puissant favorable à la concentration et au bien-être psychologique.

Quelle ambiance pour quel type de travail ?

Les études révèlent en outre que la musique d’ambiance, la musique instrumentale, ou encore la musique classique, grâce à un tempo lent et à des notes étirées, auraient un effet apaisant et aideraient à la concentration lors d'activités intellectuelles ou de tâches exigeant beaucoup de précision. Cela serait également le cas pour la musique électronique, qui aiderait à gagner en rapidité et serait idéale pour résoudre des problèmes mathématiques ! Pour ce qui est des tâches plus répétitives, on préfère la musique rythmée.

Faire le bon au choix

Cependant, la musique ne provoque pas les mêmes effets chez tout le monde. D’après une étude finlandaise, la musique serait source de bien-être autant

qu’elle pourrait induire un stress et des émotions négatives comme de l’agressivité ou de la tristesse. Le rythme, la tonalité ou encore les paroles d’une chanson modulent la fréquence cardiaque et l’activité des réseaux neuronaux du cerveau, c’est pourquoi il est important de faire son choix selon ses goûts et son activité, et ce, pour rester performant et se sentir bien.

Savoir doser

Certaines personnes ne tolèrent tout simplement pas la musique en travaillant et ont besoin d’un silence complet pour pouvoir se concentrer. Leur imposer de la musique pourrait être source de stress, avoir un impact sur leur moral et donc sur leur efficacité.

Par ailleurs, s’il est vrai que mettre ses écouteurs permet de ne plus entendre un collègue trop bruyant ou le bruit de la machine à café quand on travaille dans un bureau à aire ouverte, il est important de veiller à ne pas les porter en permanence pour ne pas s’isoler du reste de l’équipe et détériorer l’ambiance de travail.

Vous pourriez bien passer à côté d’une information importante lancée par votre patron... ou perdre le fil du dernier potin !