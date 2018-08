Écouter le nouveau Travis Scott, c’est comme être dans le deuxième salon chez ta grand-mère

AVIS IMPORTANT: L’AUTEUR DE CETTE CRITIQUE EST DANS LA TRENTAINE.

Tsé le salon chez ta grand mère où y’a pas de tv. Celui où tu vas juste quand c’est Noël ou Pâques. Celui qui est propre pis que les sofas sont encore beaux.

C’est le fun être là pour un moment. Y’a tes oncles que tu vois pas souvent qui racontent des jokes salées pis qui te donnent des gorgées de bière. Ta grand mère sort la boîte de chocolats Pot of Gold. C’est magique.

Mais à un moment donné, c’est assez. T’as fait le tour vite. T’as hâte de retourner dans l’autre salon où y’a une télé, du tapis shag qui sent un peu les Kraft Singles pis un sofa tellement vieux que y’a des traces de fesses où le motif est effacé.

Astroworld de Travis Scott est un peu comme ça.

J’ai l’impression qu’après avoir enfanté une Jenner et s’être lancé face première dans la notoriété, Travis Scott essaie de montrer qu’il est capable de faire des choses grandioses comme son beau-frère Kanye.

Mais Travis n’est pas Kanye.

Ça m’est arrivé plus d’une fois lors des écoutes d’Astroworld d’avoir l’impression que Travis Scott faisait ce qu’il croyait qu’il devait faire plus que ce qu’il avait envie de faire.

Ça m’est arrivé d’avoir l’impression d’écouter quelque chose qui se déroulait dans un monde lisse et aseptisé. Rien ne sonnait spontané.

Travis Scott n'a plus la même énergie que sur Rodeo, son premier album datant de 2015.

Un peu trop Use your Illusion 2 pis pas assez Appetite for Destruction.

Ceci étant dit, Astroworld est quand même agréable à écouter.

La production est somme toute intéressante.

Scott collabore avec des gros noms qui apportent tous quelque chose de nécessaire.

Frank Ocean, Drake, Kid Cudi, Pharrell Williams, The Weeknd, 21 Savage et deux tiers des Migos y participent tous.

Oh, et Stevie Wonder.

Est-ce que je devrais écouter Astroworld?

Oui, tu vas passer un moment correct.

Est-ce que ça va devenir un classique moderne du hip hop?

Ihhhh. Pense pas.