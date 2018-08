JASMIN, Ghislaine (née Leroux)



Paisiblement à son domicile de St-Constant, le 2 août 2018, à l'âge de 61 ans, est décédée Ghislaine Leroux, épouse de Jean-Pierre Jasmin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères Jean-Jacques (Carole) et Christian; sa soeur Johanne (feu Daniel), sa belle-soeur Andrée (Claude) ainsi que plusieurs neveux nièces, cousins et cousines.Elle a été confiée au salon funéraire:ST-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 10 août de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures et le samedi 11 août dès 9 heures, suivi d'une célébration d'Adieu à 11 heures en la chapelle du complexe funéraire.