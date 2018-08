Eugenie Bouchard perd des places

La Québécoise Eugenie Bouchard a chuté de six rangs et se retrouve 129e au classement mondial du tennis féminin mis à jour lundi.

Malgré sa descente, Bouchard demeure la femme la mieux classée au pays, puisque Carol Zhao et Françoise Abanda sont respectivement 137e et 191e. Les trois joueuses participent à la Coupe Rogers de Montréal cette semaine.

Le sommet de la hiérarchie internationale est toujours occupé par la Roumaine Simona Halep, qui devance la Danoise Caroline Wozniacki, l’Américaine Sloane Stephens, l’Allemande Angelique Kerber et l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Chez les hommes, l’Espagnol Rafael Nadal demeure en tête, devant le Suisse Roger Federer. L’Allemand Alexander Zverev est troisième, alors que l’Argentin Juan Martin del Potro et le Bulgare Grigor Dimitrov complètent le top 5.

Les Ontariens Denis Shapovalov et Milos Raonic sont dans l’ordre 26e et 29e. Vasek Pospisil (94e) figure aussi parmi les 100 premiers de la planète. Peter Polansky, Félix Auger-Aliassime et Filip Peliwo sont 121e, 133e et 199e.