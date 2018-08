GINGRAS-LORTIE, Henriette



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Madame Henriette Gingras-Lortie, survenu le 2 août 2018 à Laval. Elle était l'épouse de feu Dr Marcel Lortie et la grand-mère de feu Alec Henri.Elle laisse dans le deuil ses filles Pascale et Marie-Joëlle, sa petite-fille Charlotte, ses frères Jean-Claude (Henriette) et Robert (Josée), ses belles-soeurs Diane (Paul), Francine (Jean-Baptiste), ainsi que ses neveux et nièces: Steve, Éric, Marie et Catherine.La famille recevra les condoléances au complexe:jeudi le 9 août de 14h à 21h (cérémonie à 18h).En guise de sympathie, un don à la Fondation de la Cité de la Santé serait conforme aux volontés de la défunte.