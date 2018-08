HAMELIN, Marie-Paule



À Laval, le 27 juillet 2018, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Marie-Paule Hamelin.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Danis (Nancy) et Stéphanie, ses petits-enfants: Thomas, Frederique, Victor, Myriam et Sarah. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sa soeur: Jean-Guy, Bernard, Daniel (Diane), Christian (Danielle) et Lorraine (Yvan), son grand ami Mario, sa bonne amie Lucie, son beau-fils Henri (Marie-Lise), ses neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à l'église St-Vincent-de-Paul, située au 5443, boulevard Lévesque à Laval, le jeudi 9 août 2018 à 10h30. Une cérémonie suivra à 11h.