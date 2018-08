Fantasy football: voici notre top 50 des meilleurs receveurs de passe

Ils sont bruyants, arrogants et possèdent souvent les plus fortes personnalités d’une équipe de football. Les receveurs de passe ont la fâcheuse tendance de se penser plus importants qu’ils ne le sont en réalité.

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football

​Cependant, en fantasy football, ils sont d’une importance cruciale et feront la différence pour aller chercher votre championnat.

Voici notre top 50 des meilleurs receveurs 2018.

Malheureusement, nous ne pouvons pas garantir que nous serons en mesure de faire arrêter de parler ces volubiles et sympathiques joueurs de football.

Cette liste sera mise à jour régulièrement, en tenant compte des blessures importantes et des différentes bagarres à la position dans les différents camps de la NFL.

1) Antonio Brown (Pit)

Photo d'archives, AFP

2) Odell Beckham Jr. (NYG)

Photo d'archives, AFP

3 DeAndre Hopkins (Hou)

Photo d'archives, AFP

4) Julio Jones (Atl)

Photo d'archives, AFP

5) Keenan Allen (LAC)

Photo d'archives, AFP

6) Davante Adams (GB)

Photo d'archives, AFP

7) A.J. Green (Cin)

Photo d'archives, AFP

8) Tyreek Hill (KC)

Photo d'archives, AFP

9) Michael Thomas (N-O)

Photo d'archives, AFP

10) Josh Gordon (Cle)

Photo d'archives, AFP

11) Mike Evans (TB)

Photo d'archives, AFP

12) Larry Fitzgerald (Ari)

Photo d'archives, AFP

13) Stefon Diggs (Min)

Photo d'archives, AFP

14) Alshon Jeffery (Phi)

Photo d'archives, AFP

15) Marvin Jones Jr. (Det)

Photo d'archives, AFP

16) Doug Baldwin (Sea)

Photo d'archives, AFP

17) Amari Cooper (Oak)

Photo d'archives, AFP

18) Michael Crabtree (Bal)

Photo d'archives, AFP

19) Adam Thielen (Min)

Photo d'archives, AFP

20) Golden Tate (Det)

Photo d'archives, AFP

21) T.Y. Hilton (Ind)

Photo d'archives, AFP

22) Allen Robinson II (Chi)

Photo d'archives, AFP

23) Brandin Cooks (LAR)

Photo d'archives, AFP

24) Jarvis Landry (Cle)

Photo d'archives, AFP

25) Demaryius Thomas (Den)

Photo d'archives, AFP

26) JuJu Smith-Schuster (Pit)

Photo d'archives, AFP

27) Devin Funchess (Car)

Photo d'archives, AFP

28) Chris Hogan (N-A)

Photo d'archives, AFP

29) Corey Davis (Ten)

Photo d'archives, AFP

30) Sammy Watkins (KC)

Photo d'archives, AFP

31) Robert Woods (LAR)

Photo d'archives, AFP

32) Robby Anderson (NYJ)

Photo d'archives, AFP

33) DeVante Parker (Mia)

Photo d'archives, AFP

34) Will Fuller V (Hou)

Photo d'archives, AFP

35) Jamison Crowder (Was)

Photo d'archives, AFP

36) Pierre Garcon (SF)

Photo d'archives, AFP

37) Emmanuel Sanders (Den)

Photo d'archives, AFP

38) Julian Edelman (N-A)

Photo d'archives, AFP

39) Nelson Agholor (Phi)

Photo d'archives, AFP

40) Marquise Goodwin (SF)

Photo d'archives, AFP

41) Randall Cobb (GB)

Photo d'archives, AFP

42) Allen Hurns (DAL)

Photo d'archives, AFP

43) Jordy Nelson (Oak)

Photo d'archives, AFP

44) Kelvin Benjamin (BUF)

Photo d'archives, AFP

45) Sterling Shepard (NYG)

Photo d'archives, AFP

46) Cooper Kupp (LAR)

Photo d'archives, AFP

47) Kenny Stills (MIA)

Photo d'archives, AFP

48) Tyler Lockett (SEA)

Photo d'archives, AFP

49) Calvin Ridley (Atl)

Photo d'archives, AFP

50) Josh Doctson (WAS)

Photo d'archives, AFP

Si vous avez des questions à nous soumettre sur le fantasy football, écrivez-nous au fantasyfootball@quebecormedia.com