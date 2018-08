Fiesta Americana : une fiesta sous le soleil sans pareil

Ah, les vacances! Ce moment tant attendu est enfin arrivé et vous n'avez qu'une chose en tête : détente, soleil et divertissement. Pour faire de vos souhaits une réalité, la chaîne hôtelière Fiesta Americana met votre bonheur au cœur de ses priorités. Leur mission : faire vivre à ses invités une expérience tout inclus inoubliable grâce à un accueil chaleureux, un service impeccable et des emplacements magnifiques.

Première chaîne hôtelière mexicaine à Cuba, Fiesta Americana se distingue par son charmant mélange de culture traditionnelle mexicaine et cubaine, qui se reflète entre autres dans son architecture et sa cuisine délicieuse. En effet, vos papilles auront droit à leur propre fiesta grâce à son offre gastronomique variée, incluant des spécialités cubaines et des cocktails internationaux à déguster dans différents bars.