Grand-maman sent la menthe

« Doit-on dire à une femme qu’elle sent bon ou qu’elle sent bonne » ? demande Michel R. (comme avant lui Louise R. et S. Grondin). Précédé des verbes sentir (ou tenir [tenir bon, par exemple]) l’adjectif « bon » devient adverbe et il est conséquemment invariable. Il est donc conseillé de dire à sa cousine ou à sa grand-mère qu’elle « sent bon ». (Si c’est le cas ! Sinon, il est recommandé de se taire, à moins que l’une ou l’autre soit un peu sourde !). Mais s’il s’avère que votre épicière sent vraiment bon, aura-t-elle l’air heureux ou l’air heureuse de vous l’entendre dire ? Lorsque la locution « avoir l’air » est employée dans le sens de « sembler », l’adjectif qui la suit s’accorde généralement avec le sujet. Quand on peut remplacer « avoir l’air » par « avoir [telle] mine », l’adjectif peut s’accorder avec le nom masculin singulier « air ». Ex. : Ces manifestantes ont l’air mauvais. Cette forme tend cependant à disparaître. À la réflexion, ces manifestantes ont vraiment l’air mauvaises.