Hausse des dépenses de travaux à prévoir à Montréal?

Montréal ne retardera pas de chantiers routiers pour éponger la hausse du coût du bitume causée par l’importante pénurie qui touche présentement l'Amérique du Nord.

«On n’est pas touchés tant que ça par la pénurie. On avait pris en compte la hausse du coût quand on a fait nos appels d’offres», laisse entendre Audrey Gauthier, porte-parole de la Ville de Montréal, sans avancer de chiffres.

La semaine dernière, la Ville de Québec, elle, a préféré reporter 15 % de ses travaux routiers initialement prévus pour cet été car elle craignait une hausse des coûts de 20 %. Trois-Rivières a aussi suivi cette voie tandis que Gatineau et Ottawa maintiennent leurs chantiers pour le moment.

«C’est sûr que Montréal est autant touchée par la hausse du prix que Québec. Peut-être que dans le cas de Montréal, on n’avait juste pas les moyens de retarder des travaux parce qu’ils sont trop urgents», croit Florian Lafage, directeur technique chez Bitume Québec, un organisme sans but lucratif qui représente les compagnies de construction routière et les vendeurs de bitume.

Le prix double

Le prix du bitume, un matériau essentiel pour l’asphaltage, a presque doublé depuis un an, passant en moyenne de 600 $ la tonne en août 2017 à 1000 $ aujourd’hui.

Habituellement, le cours du bitume, qui est produit à partir du pétrole, suit celui de l’or noir, mais cette année, la situation est exceptionnelle, souligne Florian Lafage.

«Il y a une raffinerie qui en produisait au Wisconsin qui a fermé. Il y en a une autre au Nouveau-Brunswick qui a eu des problèmes techniques. En tout, il y a cinq ou six raffineries qui ont rencontré des problèmes», explique-t-il, ne voyant pas de solution à court terme.

Pas de plan B

Pris au dépourvu, certains acheteurs de bitume doivent maintenant se tourner vers l’Europe.

Malgré quelques avancées scientifiques récentes, il n’y a pas, pour le moment, d’alternative au bitume produit en raffinerie.

«Le bitume synthétique est encore au stade de recherche et développement. Ça coûte cinq fois plus cher que le bitume normal. Ça ne vaut pas la peine», tranche M. Lafage.