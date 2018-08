Impossible de croire que ce haut de l'époque des Spice Girls est de retour

Après le retour en force des souliers en plastique transparents, des tubes et des barrettes, c’est au tour des hauts en peluche de faire leur retour, après avoir été hyper tendance à l’époque de If You Wanna Be My Lover.

Une publication partagée par QUEENS OF GIRL POWER! (@vivathespicegirls) le 28 Juil. 2018 à 6 :14 PDT

Ce haut a affectueusement été nommé le Geri top, en l’honneur de Geri Halliwell. Ginger Spice aimait particulièrement arborer des tenues extravagantes, incluant souvent du «minou».

Une publication partagée par Call me Jenner 😏 (@thekardashainss) le 12 Juil. 2018 à 7 :42 PDT

C’est au tour des jeunes vedettes comme Kendall Jenner de piger dans les tendances vestimentaires du passé et d’adopter ce haut qui passe rarement inaperçu.

Une publication partagée par Catherine Brunet (@cathbrunet) le 24 Juil. 2018 à 7 :58 PDT

Une de nos préfs de l’émission Le Chalet, Catherine Brunet, s’est également présentée avec beaucoup d’assurance et de style à l'événement Juste pour Ados avec un haut qui semble directement pris dans la garde-robe des Spice Girls.

Pour celles qui étaient à la recherche d'un Geri top, voici où il est possible de trouver celui de Kendall:

195$ chez Pearleknits

Voici aussi quelques options abordables, pour les budgets plus serrés:

22$ chez Forever 21

18$ chez Mycitraco

14,50$ chez Aliexpress

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!