India Desjardins et Olivier Bernard sont mariés

L’auteure India Desjardins et Olivier Bernard, mieux connu sous le pseudonyme du «Pharmachien», ont convolé en justes noces samedi dernier.

Les amoureux n’avaient pas ébruité le fait qu’ils devaient se marier. La surprise a donc été grande, sur les réseaux sociaux, lundi, quand India Desjardins a partagé une photo de la lunette arrière d’une voiture, sur laquelle était inscrite l’expression «Nouveaux mariés!!!», avec de petits dessins.

«C’était très intime et symbolique. C’était une belle journée... Et nous sommes maintenant mariés!!! I + O, 4 août 2018», a partagé la «maman» du personnage d’Aurélie Laflamme dans sa publication, en joignant à son message une panoplie d’émoticônes évoquant l’amour et le mariage.

De son côté, Olivier Bernard a simplement changé son statut matrimonial sur Facebook, indiquant qu’il est désormais «marié avec India Desjardins», et a relayé l’image de sa douce.

Tant sur Facebook que sur Instagram, les tourtereaux ont reçu quantité de mots de félicitations de leurs nombreux abonnés.

India Desjardins et Olivier Bernard avaient annoncé former un couple au début de l’été 2015. En mars dernier, l’écrivaine lançait la bande dessinée «Ma vie avec un scientifique : la fertilité», illustrée par Bach. Le livre est inspiré par les expériences d’India et Olivier en traitements de fertilité, qu’ils ont toutefois dû interrompre en raison de problèmes de santé.