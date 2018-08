L’authentique Pontiac Firebird KITT pourrait être à vous

L’une des trois véritables KITT Super Pursuit Mode sera prochainement mise à l’enchère.

Le 19 septembre prochain, le musée Volo Auto Museum, situé en Illinois, procédera à la vente aux enchères de quelques véhicules d’exception, dont cette Pontiac Firebird 1988 qui est une véritable vedette du petit écran.

Il est curieux que l’annonce fasse état d’un modèle 1988 considérant que la première série s’est terminée en 1986. Soit il s’agit d’une réplique, soit il s’agit d’une coquille dans l’annonce.

Comme on le constate en regardant les photos, cette Firebird n’est pas du tout d’origine. En effet, la production de la série télévisée Knight Rider a mandaté Barris Kustoms de réaliser les nombreuses modifications.

Pontiac Firebird KITT Super Pursuit Mode Volo Auto Museum

Évidemment, lorsqu’on se plonge dans l’habitacle, on remarque l’intérieur futuriste dont elle est dotée.

On reconnaît notamment qu’il s’agit de la version «Super Pursuit Mode» en raison des nombreux éléments aérodynamiques on ne peut plus flamboyants.

Elle est bien sûr équipée des lumières rouges dans sa calandre. Rappelons-nous que celles-ci s’illuminaient lorsque la voiture s’exprimait.

Pontiac Firebird KITT Super Pursuit Mode Volo Auto Museum

La voiture a été aperçue pour la première fois dans la quatrième saison de la série américaine qui mettait en vedette David Hasselhoff dans le rôle de Michael Knight.

Il est important de noter qu’aucune réserve n’a été fixée. Auto Classics estime que sa valeur oscille entre 30 000 et 40 000 $ US (39 000 et 52 000 $ CAN).

Apparemment, cet exemplaire de la KITT Super Pursuit Mode serait le seul survivant. On ignore ce qu’il serait advenu des deux autres authentiques Firebird qui ont subi une transformation similaire.