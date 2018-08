LCF : Terrell Owens «a beaucoup de chemin à faire»

L’ancien receveur de passes de la NFL Terrell Owens a pu montrer son savoir-faire à l’organisation des Roughriders de la Saskatchewan, dimanche, mais il est très loin d’un emploi dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Ayant vu les Eskimos d’Edmonton retirer son nom de leur liste de négociation il y a quelques semaines, l’homme de 44 ans a négocié avec les Riders pour qu’ils lui accordent une chance. Cependant, au terme d’une séance d’entraînement tenue près de Chattanooga, au Tennessee, il semble que le principal intéressé n’ait pas convaincu le directeur général et entraîneur-chef de l’équipe de Regina, Chris Jones.

«Dans certains aspects du football, il doit se remettre à niveau, a commenté Jones au quotidien "Chattanooga Times Free Press". Il bien capté le ballon, ses mouvements sont décents. Mais au plan de la lecture des jeux, il a beaucoup de chemin à faire.»

Intronisé au Temple de la renommée de la NFL le week-end dernier, le sextuple invité au Pro Bowl croit pouvoir encore aider un club de football.

«Je sais que je suis béni et que je peux pratiquer ce sport, a-t-il mentionné. Ce que j’ai accompli aujourd’hui [dimanche] est un petit échantillon de ce que je peux réussir. [...] Je suis très heureux de ce qu’ils ont vu. Être admis au Panthéon, revenir et jouer : pourquoi ne serait-ce pas à moi de réaliser cela? La question, c’est seulement de voir une formation me donner une occasion.»

Owens a évolué dans la NFL de 1996 à 2010.