Le géant LG mise sur Toronto

Les investisseurs en capital de risque sont de plus en plus présents dans le démarrage et l’expansion des entreprises d’ici et d’ailleurs. Il n’y a jamais eu autant d’argent disponible pour les start-up qui vont changer les règles du jeu dans plusieurs marchés. Régulièrement, Le Journal va recenser pour nos lecteurs les investissements marquants de la semaine.

LG Electronics choisit la Ville Reine

Photo Groupe CNW/LG Electronics Canada

Le géant sud-coréen LG a inauguré son tout nouveau laboratoire en intelligence artificielle au pays. La multinationale a profité de l’occasion pour annoncer un partenariat avec l’Université de Toronto « reconnue mondialement pour son expertise en intelligence artificielle et en apprentissage machine, en particulier dans le domaine de l’apprentissage profond », selon elle.

Naked Labs lance un miroir original

La start-up californienne a lancé son miroir capable de scanner le corps humain pour voir comment il change au fil du temps. Elle a dit du même souffle qu’elle a mis la main sur 14 millions de dollars américains (18,1 M$ CA). Il faut débourser 1395 $ US pour se procurer ce miroir unique en son genre. L’entreprise précise cependant que l’application qui vient avec l’objet est gratuite. Certains prévoient déjà utiliser l’application pour perdre du poids.

Retnia met la main sur 200 000 $

La start-up de Québec Retnia a reçu une enveloppe de 200 000 dollars sous forme de contribution remboursable d’Ottawa pour continuer de créer ses appareils pour soigner les yeux. Les produits de Retnia permettent d’améliorer la prévention de certaines maladies et même d’en traiter certaines comme le glaucome.

La réalité virtuelle pour traiter l’anxiété

photo courtoisie

La jeune entreprise de Gatineau In Virtuo qui conçoit des logiciels de réalité virtuelle pour aider les professionnels de la santé à traiter les troubles d’anxiété obtient une aide de 40 000 dollars du gouvernement du Canada. Son président Stéphane Bouchard espère maintenant vendre son produit, qui faciliterait le traitement en Amérique du Nord et en Europe.

Ecobee et son thermostat intelligent

photo tirée du compte Twitter d’Ecobee

À peine quelques mois à peine après avoir amassé 80 millions de dollars, la jeune compagnie torontoise Ecobee fait de plus en plus parler d’elle pour son thermostat intelligent qui permet d’économiser de l’énergie. Ecobee est branché au robot Alexa du géant d’internet Amazon et aide à gérer la température des pièces avec facilité, souligne la société ontarienne. Par ailleurs, Ecobee s’intéresse aussi de près au marché lucratif des grandes entreprises.