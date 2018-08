Les femmes en gestion augmentent la productivité des entreprises

37E AVENUE

On ne compte plus les études qui le démontrent : les entreprises qui intègrent davantage de femmes en gestion performent mieux que les autres.

La recherche récente continue de démontrer ce phénomène partout dans le monde. En 2016, une vaste étude du Peterson Institute for International Economics (PIIE), réalisée auprès de 21 980 entreprises dans 91 pays, a dévoilé des liens clairs entre le nombre de femmes nommées à des postes de direction et aux conseils d’administration et la performance des entreprises.

Selon cette étude, la différence est significative : dans les entreprises rentables dirigées exclusivement par des hommes, l’inclusion de 30 % de femmes dans des rôles de responsabilité est corrélée avec une augmentation de 15 % de la marge de revenus nets.

Dans le même ordre d’idées, le Credit Suisse Research Institute réaffirme ses conclusions des dernières années dans son dernier rapport bisannuel, publié en 2016 : plus une entreprise compte de femmes dans ses postes de gestion, meilleurs sont ses rendements de marché et ses profits.

Selon la firme Pax Ellevate, une firme d’investissement durable, les femmes apporteraient un style de leadership qui favoriserait l’innovation et la collaboration. Elles auraient plus de facilité à aborder les questions épineuses, et aborderaient le risque de manière plus prudente.

Les entreprises québécoises auraient donc tout intérêt à ouvrir largement leurs portes aux femmes !