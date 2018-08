Les libéraux se prennent pour Louis XIV

La semaine dernière, un cahier spécial était trouvable dans le journal mauricien Le Nouvelliste. Intitulé « Une économie forte grâce à un travail d’équipe ! », on peut aussi lire, en sous-titre, un slogan éclatant de vacuité : « Ensemble aujourd’hui, pour bâtir demain ! ». Pour vous amuser, c’est ici.

Il est évident pour quiconque de moindrement alerte qu’il s’agit d’une brochure préélectorale. Par contre, c’est le logo de l’Assemblée nationale qu’on peut voir en première page de la brochure de propagande, et non celui du Parti libéral du Québec. Il faut donc comprendre que ce sont les fonds publics qui ont servi à payer le cahier, et non le parti en lui-même.

On tente bien entendu de camoufler la manœuvre en la présentant comme un simple bilan du travail des élus de la région. Les députés utilisent régulièrement l’argent du parlement pour envoyer dans les boîtes postales de leurs concitoyens une petite exposition de leurs plus récentes réalisations. Ici, cependant, la frontière entre gros et grossier est franchie.

Le fait que ces parlementaires présentent ensemble leur bulletin montre bien qu’on cherche à mettre en relief la force d’une équipe, issue d’un même parti. Si des péquistes et des caquistes avaient été élus dans la région aux côtés de libéraux, aurait-on imaginé un bilan régional transpartisan? Poser la question, c’est y répondre.

Des cinq députés dont la feuille de route est mise en vitrine, seule Julie Boulet n’est pas candidate à sa réélection. Cette dernière ne sera pas sur les rangs pour l’unique raison que sa circonscription disparaît. Les autres bénéficient directement d’une telle opération.

Remarquez, qui plus est, les couleurs des slogans et des bordures : identiques à celles le logo du PLQ ! Et ce n’est pas la première fois qu’ils nous font le coup.

En mars 2015, le gouvernement libéral a annoncé une nouvelle image et une nouvelle devise, « Ensemble, on fait avancer le Québec » (de même que plusieurs slogans dérivés : « Ensemble, on agit pour une société juste et équitable », « Ensemble, on développe notre économie », « Ensemble, on protège nos services publics », etc.).

La formule est désormais partout, sur les affiches annonçant des investissements gouvernementaux, et même sur les formulaires de renouvellement de votre carte d’assurance maladie. En plus d’emprunter les teintes du Parti libéral, l’expression copie allègrement le dernier slogan électoral de ce dernier, « Ensemble, on s’occupe des vraies affaires ».

De 1643 à 1715, la France a connu le règne de Louis XIV. Ce dernier détenait un pouvoir absolu de vie ou de mort sur ses fidèles sujets, dont la légitimité était soi-disant issue de Dieu. En 1655, il employa une formule devenue célèbre pour réaffirmer sans détour l’autorité royale devant les membres du pouvoir judiciaire parisien : « L’État, c’est moi ».

À l’instar du Roi-Soleil, les libéraux sont-ils au pouvoir au Québec depuis si longtemps (15 ans!) qu’ils en sont venus à croire que l’État, c’est eux ?