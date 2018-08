Les mamans seraient (un peu) plus productives

Philippe Jean Poirier — 37e AVENUE

Les femmes de carrière qui ont des enfants retrouvent éventuellement leur productivité, voire deviennent plus efficaces au travail que leurs collègues sans enfant.

C’est ce que suggère une étude de la Banque de la réserve fédérale de St-Louis. Les chercheurs se sont penchés sur la productivité d’un bassin de 10 000 économistes universitaires, incluant des hommes et des femmes, afin de déterminer si le fait d’avoir un ou plusieurs enfants affectait leur rythme de publication.

Premier constat : les premières années de maternité ont un impact négatif sur la productivité des chercheuses : -10 % pour un premier enfant, et -22 % pour un deuxième. Globalement, les chercheurs évaluent qu’une femme avec 1 enfant perd en moyenne 2,5 années d’expérience professionnelle entre la naissance et l’atteinte de l’adolescence.

En contrepartie, ces chercheuses connaissent un cycle de productivité rehaussé dans les années subséquentes. « Nos données montrent que les économistes avec 2 enfants ou plus sont plus productives que celles avec seulement 1 enfant ou aucun enfant, même si la différence n’est pas statistiquement significative. »

La différence apparaît plus clairement quand on prend en considération le cycle de productivité complet d’une économiste : « Le cycle de productivité des mères de 1 enfant montre une diminution après un premier sommet de productivité [avant la grossesse] et un surprenant taux de récupération en fin de carrière. »

Malheureusement, ce surprenant « taux de récupération » ne se reflète pas encore dans les salaires, puisque les femmes de toutes les professions continuent d’être moins payées que les hommes. C’est ce que conclut une étude de 2017 de Statistique Canada : « Si les femmes touchaient le même salaire que celui des hommes pour la même profession, leur salaire moyen augmenterait en moyenne de 2,86 $ l’heure. »