L’espoir m’est-il encore permis?

J’étais avec mon chum depuis un an. Il avait quitté une fille avec qui il était depuis plus de cinq ans pour moi. Comme elle avait du mal à vivre ça, elle tentait régulièrement de le reprendre. Il branlait dans le manche mais je réussissais à le retenir. Il y a un mois il m’a annoncé un soir qu’il me quittait et que c’était sans retour. Après son départ précipité, j’ai constaté qu’il avait déjà vidé les placards et tiroirs de ses affaires.

Sur le coup je me suis résignée parce que je me doutais que ça arriverait. Mais après réflexion, la colère et la frustration sont montées et j’ai voulu obtenir des explications. Il est resté froid comme un glaçon. Sa seule réponse fut « Je veux qu’on me fiche la paix! » Je sais par ses amis qu’il a des problèmes familiaux à régler, mais ça ne justifie pas qu’il refuse de me répondre.

Ses amis disent qu’il a besoin de prendre du temps pour lui. Que son kick à mon endroit lui avait couté cher en émotions, et qu’il ressentait le besoin de faire le point sur son avenir avant d’être fixé définitivement. Cette dernière phrase m’a fait chaud au cœur et a réveillé un espoir évanoui.

J’aimerais tant qu’il revienne, mais pour ça il faudrait que j’agisse pour qu’il me voit comme la meilleure femme pour lui. Mais comment faire vu qu’il ne répond ni à mes courriels, ni à mes textos ni à mes appels? Je ne peux pas croire qu’il soit retourné avec l’autre, ça me ferait trop mal.

Âme en peine qui espère

Vous espérez quoi au juste d’un homme qui n’a même le courage d’expliquer son geste? Je trouve d’ailleurs ses amis bien lâches de vous redonner de l’espoir alors que lui a été très clair dans le peu de paroles qu’il vous a dites. Qu’il soit retourné avec l’autre ou pas, ce n’est pas ça qui doit guider votre démarche. Il faut accepter la rupture et reconstruire votre fierté après l’affront d’avoir été larguée sans explications. Il faut redevenir la femme d’avant, la femme capable d’inspirer l’amour que vous étiez et qui va poursuivre sa vie vers d’autres aventures susceptibles de vous faire oublier celle-là.