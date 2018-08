Parlons talons

Je crois avoir relativement peu de vices. Je ne dis pas ça par vantardise car parfois j’aimerais en avoir plus, question de décrocher plus facilement.

Je ne prends pas de drogue (du moins d’ici le 17 octobre. Après... j’me lâche lousse), je bois très peu, je ne suis pas tombeur en série (j’aimerais peut-être vivre ça une année ou deux mais ça c’est une autre histoire).

Bon, j’aime trop le sucré et la pizza et pas assez l’exercice pour mon tour de taille. Mais si la pizza et le sucre sont des vices, nous sommes plusieurs milliers dans le trouble.

Non moi, ma faiblesse, c’est la consommation. J’aime ça, acheter. J’aime ça, magasiner. Presque n’importe quoi, même une balayeuse. Bon, pas des pneus ni de l’assurance, disons. Ce sont les deux exceptions.

Je suis sensible à certains genres de marketing, bref. C’est mon talon à moi. Ma mère ne m’a pas plongé dans la rivière Styx comme Achille mais j’en ai déjà écouté, du Styx, l’effet est peut-être le même.

J’ai un faible pour les chiens mais j’ai un presqu’aussi gros faible pour les spéciaux. Allèche-moi avec un 30-45% de rabais et je risque de succomber. À prix régulier, je n’ai besoin de rien. À rabais, soudainement, l’appareil rouge-vif d’une laideur exemplaire qui fait seulement des hot dogs devient essentiel.

Je suis très satisfait de mon mobile mais promets-moi un cellulaire 2 mm plus mince et tout à coup, mon appareil datant de moins d’un an est d’une désuétude navrante.

En cas d’attaque nucléaire, je ne mangerai pas plus de 2 jours avec ce que j’ai dans le frigo mais je pourrai faire du lavage pendant environ 6 mois. Parce que j’ai acheté plusieurs contenants de Tide. Pourquoi? Parce qu’ils étaient en spécial, voyons!

Puis de temps à autre, j’arrive à prendre du recul et à trouver ça souvent ridicule, le marketing. On l’utilise chaque jour, chaque heure même, pour vendre des items mais des idées aussi, ce qui est plus sournois.

Il est facile de prendre du recul quand on veut nous vendre du savon “spécial” pour laver l’intérieur de notre machine à laver. Une machine qui passe pourtant son temps à être pleine d’eau et de... savon.

Ou quand on met une date d’expiration sur l’eau!

Quand ce sont des idées ou principes, le marketing devient plus difficile à combattre. Imaginez: on nous a pratiquement convaincus que le pain blanc allait nous tuer plus vite que la cigarette. J’ai l’impression de jouer à la roulette russe chaque fois que j’achète une baguette!

Et si ce n’est pas la baguette qui me tuera, ce sera le fait de travailler assis. Ou le bacon. Ou les ondes cellulaires. Ou les islamistes radicaux. Bref, mon prognostic de survie à court terme est plutôt mauvais.

Même quand on se pense immunisé, le marketing est impossible à éviter. Tôt ou tard, une personne ou un organisme mettra le doigt sur notre talon.

Ce sera peut-être sur Tinder, alors que vous ferez glisser une fiche vers la droite.

Ce sera peut-être sur Facebook, avec un coupon rabais impossible que vous n’avez qu’à “partager sur votre page” ou une théorie du complot partagée par une tante que vous allez désormais éviter dans les partys de famille.

Ce sera peut-être en vous convaincant que votre culture et votre identité sont “en danger”.

Ou en vous promettant de retrouver votre fierté perdue. Ou du changement. Ou de la stabilité. Ou un pays. Ou un troisième lien routier. Ou plus d’argent dans vos poches. Ou un réinvestissement massif dans un secteur qui vous touche.

Il y en aura beaucoup, de marketing, d’ici octobre. Essayons de voir à travers. De protéger nos talons.

J’essaie de faire la même chose, promis.