Quand un monopole fait sa loi

Le 5 septembre 2017, l’Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration – FDA) a envoyé une lettre d’avertissement au PDG de Meridian Medical Technologies (Meridian), une filiale de Pfizer, fournisseur mondial des produits EpiPen.

Véritable sommation à se conformer aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments de type EpiPen, à la suite d’une inspection de son usine de Brentwood au Missouri, effectuée du 20 février au 24 mars 2017, la FDA a dressé un diagnostic accablant des manquements graves et « violations majeures » relevés par ses enquêteurs.

(Voir la lettre intégrale ici : https://bit.ly/2MlzDBE )

Problème récurrent

Ce n’est pas la première fois que la FDA rappelle Meridian/Pfizer à l’ordre sur la défectuosité de ses produits EpiPen. Déjà en 2014, elle avait dégagé des constats préoccupants lors d’une inspection effectuée à la même usine, du 12 octobre au 25 novembre.

Les correctifs apportés en décembre 2015 se sont avérés insuffisants aux yeux de l’agence américaine qui parle d’« échecs répétés » considérant que la surveillance et le contrôle relatifs à « la fabrication de ces produits sont inadéquats ».

La FDA rappelle que Meridian/Pfizer avait échoué à répondre à plusieurs réclamations faites entre 2014 et 2017. « Vos propres données indiquent que vous avez reçu des centaines de plaintes selon lesquelles vos produits EpiPen n’ont pas fonctionné dans des situations d’urgence potentiellement mortelles, y compris dans des cas où des patients avaient trouvé la mort. »

Elle tire la sonnette d’alarme : « Les représentants de votre entreprise l’ont confirmé lors de l’inspection de février-mars 2017, lorsqu’ils ont déclaré qu’aucun test de validation n’avait été effectué pour les produits EpiPen [...] Si vos auto-injecteurs ne fonctionnent pas selon les normes et ne délivrent pas la quantité d’épinéphrine requise lorsqu’ils sont déployés en cas d’urgence, les patients peuvent mourir ou souffrir d’une maladie grave. »

La FDA menace de sévir si Meridian/Pfizer n’obtempère pas. Tout refus de mettre fin « rapidement à ces violations peut entraîner une action en justice, sans préavis, y compris, sans limitation, la saisie et l’injonction ».

La compagnie avait 15 jours pour corriger le tir. Qu’en est-il 11 mois plus tard ?

Que fait Santé Canada ?

On estime à 2,6 millions le nombre de Canadiens souffrant d’allergies graves dont près de 630 000 porteurs d’auto-injecteurs de type EpiPen.

Contrairement aux Américains qui ont accès à d’autres marques d’auto-injecteurs et à des produits génériques, les Canadiens sont dans une situation de dépendance face au monopole de Pfizer.

En avril 2017, ce sont plus de 100 000 auto-injecteurs EpiPen qui ont été rappelés au Canada et en 2018, nous avons déjà subi deux ruptures de stock, en janvier et en avril, et Pfizer Canada vient d’annoncer une troisième pénurie pour le mois d’août.

Autant d’anxiété et de stress pour les milliers de patients concernés et de préoccupations pour les familles et le milieu médical. Le problème est donc loin d’être mineur. Faut-il attendre d’avoir des décès pour agir ?

Chose certaine, Santé Canada n’a pas brillé par son leadership. Pourtant, c’est au gouvernement fédéral qu’incombe la responsabilité de trouver des options viables à cette crise d’approvisionnement.

Les citoyens ont le droit de savoir :

1. Quelles sont les véritables causes de ces pénuries à répétition ?

2. À quand l’implantation de mesures concrètes pour empêcher la récurrence du problème ?

3. Quels sont les moyens que se donne le gouvernement fédéral pour en finir avec cette dépendance à l’égard du monopole Pfizer ?

Seule la transparence permettra de rassurer les citoyens. Peut-être qu’une commission parlementaire, à la Chambre des communes, sera le lieu approprié pour lever l’opacité qui entoure ce dossier.