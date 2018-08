Travaillez-vous au mode pilote automatique?

Catherine Martellini - 37e AVENUE

Après plusieurs années au même poste, tout employé devient bon dans ce qu’il fait et maîtrise ses dossiers. Comment éviter de tomber sur le pilote automatique et de stagner ? Des astuces pour se forcer à sortir de sa zone de confort.

Les psychologues ont déterminé trois phases mentales pour l’acquisition de nouvelles compétences.

* La phase dite cognitive où vous découvrez de nouvelles façons d'accomplir vos tâches.

* La phase associative où vous faites de moins en moins d’erreurs et que vous commencez à vous améliorer.

* La phase automatique où votre cerveau n’a plus besoin de prêter beaucoup d’attention à la tâche pour la réaliser facilement et cesse d’y accorder de l’importance.

L’inconfort de la zone de confort

Les exemples de cette dernière phase sont légion. Vous vous trouvez au travail et vous effectuez l’une de vos tâches habituelles de la façon la plus efficace que vous avez trouvée depuis les dernières années.

C’est ce que le scientifique Joshua Foer appelle le phénomène du « OK Plateau », le point précis où l’exécution de vos tâches tombe sur le pilote automatique parce que vous êtes satisfait de votre façon de les accomplir et que vous ne tentez plus de les améliorer. Le phénomène se produit chaque fois où vous devez réaliser un objectif, de l’apprentissage d’une nouvelle langue à l’atteinte de votre fameux « poids santé ».

L’atteinte d’un objectif apporte beaucoup de satisfaction. En revanche, la démotivation vous guette si vous demeurez assis sur vos lauriers.

Des psychologues ont heureusement observé les façons de faire des personnes les plus performantes et ont pu dégager les principales stratégies qui permettent de contourner cette phase de « plateau ».

Selon Anders Ericsson et son équipe de psychologues spécialisés en rendement de la Florida State University, les personnes les plus performantes font trois choses différemment des autres.

* Elles portent une attention accrue à la technique. Un joueur de basketball professionnel ne pratiquera pas les lancers qu’il réussit à tout coup, mais se concentrera sur ceux qui lui posent le plus de difficulté et qu’il rate systématiquement.

* Elles demeurent concentrées.

* Elles demandent une rétroaction immédiate, en faisant critiquer leur travail par un « coach » (un collègue, par exemple).

Des erreurs qui portent leurs fruits

En résumé, pour quitter la zone de confort, les travailleurs s’efforcent de se mettre « en danger », de demeurer dans la phase dite cognitive, là où ils sont toujours à la recherche de meilleures façons de faire.

Le temps que vous passez à perfectionner votre technique n’a pas vraiment d’incidence sur votre niveau de rendement. Ce qui importe, c’est que vous vous voyiez échouer et que vous soyez capable d’en tirer des leçons. Vous devez faire des erreurs.

Ainsi, la prochaine fois que vous pataugerez dans votre zone de confort, réfléchissez à ce qui vous y a mené et remettez en question vos stratégies !