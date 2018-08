Un conseil des «industries créatives» créé dans le secret

OTTAWA | Le gouvernement fédéral refuse de dévoiler les détails entourant la création d’un comité chargé de le conseiller sur les façons de dépenser 125 millions $ pour favoriser l’exportation de la culture canadienne.

Dans une note de 21 pages préparée en mars pour la ministre du Patrimoine canadien de l’époque, Mélanie Joly, les fonctionnaires détaillent l’approche envisagée pour la constitution du nouveau conseil des industries créatives (CIC).

Or, impossible pour le public de savoir comment Ottawa compte faire, car la majorité de ces pages (16) ont été entièrement caviardées en réponse à une demande d’accès à l’information de l’agence QMI.

La création d’un tel comité avait été soulignée par Mme Joly lors de l’annonce en grande pompe de la nouvelle politique culturelle et de la fameuse entente avec le géant américain Netflix, l’automne dernier. Ce comité doit notamment conseiller le fédéral dans sa décision d’investir 125 M$ pour favoriser l’exportation des industries créatives canadiennes.

« Ce conseil formé d’experts issus de l’ensemble des industries créatives travaillera à des stratégies concrètes pour ouvrir de nouveaux marchés et coordonner la présence du Canada et de son image de marque à l’échelle internationale », avait alors indiqué l’ex-ministre du Patrimoine.

« Pas très démocratique »

La section de la Loi sur l’accès à l’information invoquée pour refuser de divulguer la majeure partie du document est l’article 21, qui permet au gouvernement de caviarder toute recommandation émise par un fonctionnaire au sujet d’une politique en cours d’élaboration.

Cette exception est utilisée de façon beaucoup trop vaste, déplorent plusieurs experts en droit à l’information.

« L’article 21 est une façon pour le gouvernement de s’assurer d’avoir le premier et le dernier mot sur tout ce qu’il fait, résume le professeur de journalisme Sean Holman. Ce n’est pas très démocratique. Le public devrait avoir l’occasion de se prononcer. »

Parmi les informations cachées du mémo, il y a des recommandations formulées par Innovation et Développement économique Canada, l’Office national du film et le Conseil des arts du Canada.

Travail indépendant

Chez Patrimoine Canada, on assure par ailleurs que le personnel de l’accès à l’information applique en toute indépendance les dispositions de la Loi.

Selon le directeur du Centre pour le droit et la démocratie, Toby Mendel, l’article 21 a sa raison d’être, mais son utilisation devrait être limitée.

« De meilleures lois en la matière stipulent qu’on peut avoir à protéger l’information si la divulgation minait le droit des fonctionnaires de donner des avis librement et sans contrainte, parce que ceux-ci portent sur un sujet sensible. Or, la plupart des recommandations ne sont pas sensibles », d’après M. Mendel.