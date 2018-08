Un manque de respect envers Manziel

A-t-on manqué de respect envers Johnny Manziel, comme le suggèrent plusieurs observateurs attachés à la couverture de la Ligue canadienne de football ?

Mike Sherman et son groupe d’entraîneurs ont-ils mis la charrue devant les bœufs ? Quel rôle ont joué Kavis Reed, le responsable du secteur football, et la famille Wetenhall, propriétaire de l’équipe, dans ce dossier ?

On peut blâmer l’entraîneur. On peut blâmer le directeur général. On peut blâmer Manziel ?

Dans les faits, ce sont les Alouettes qui manquent de respect envers leurs partisans. Ce sont les têtes dirigeantes qui sont les grands responsables.

Ce sont eux qui n’ont jamais démontré de la clairvoyance, à partir du moment où Anthony Calvillo, au moins trois ans avant qu’il décide d’abandonner la compétition, montrait des signes inquiétants. Ce sont les responsables de l’organisation qui ont refusé carrément de s’assurer que la relève allait poursuivre une tradition que les Alouettes entretenaient depuis plusieurs années.

À la dérive

D’une organisation de prestige, avec une feuille de route éloquente, une concession qui était l’exemple à suivre pour les autres formations de la ligue, elle est maintenant une entreprise qui s’en va à la dérive parce que la famille Wetenhall a créé cette situation.

Elle a pris des décisions qui ont entraîné l’organisation dans les bas-fonds de la Ligue canadienne. On ne reconnaît plus cette équipe si fière, une équipe qui avait conquis le cœur des partisans en offrant un spectacle haut en rebondissements, un spectacle apprécié et goûté par les amateurs de football.

On aimait les Alouettes.

Ils évoluaient dans un stade unique, au cœur de Montréal. On passait de belles soirées au stade Percival-Molson. Que sont-ils devenus maintenant ? La pire équipe de la Ligue canadienne. Dans les bureaux administratifs, on joue à la chaise musicale. Et on cherche toujours des gens qualifiés pour redorer le blason de l’organisation.

Mike Sherman devait redresser la situation. Jusqu’ici, c’est désastreux. Kavis Reed devait relancer la concession. Qu’a-t-il fait jusqu’à maintenant ? Accumuler les gaffes. Les Alouettes ont plongé dans la médiocrité et on se demande quand s’arrêtera cette chute aux enfers.

Quand une entreprise revendique une seule victoire au cours des 17 derniers matchs, c’est qu’elle doit revoir le plus rapidement possible son modèle d’affaires.

Une triste situation

Il est anormal qu’une équipe professionnelle présente des résultats aussi lamentables dans un marché de football comme le Québec, alors que le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de Montréal dominent à leur façon le football universitaire.

C’est triste...

Les dollars et le bon sens

Les Ducks d’Anaheim ont récolté plus de 100 points l’an dernier et celui qui a exercé le leadership tant désiré pendant l’absence prolongée de Ryan Getzlaff et de Ryan Kesler ainsi que de Cam Fowler, c’est John Gibson.

Après le match des étoiles, il a montré une fiche 14-2-2, a conservé une moyenne de 1,95 et une moyenne d’efficacité de ,937. On lui a consenti un contrat de huit ans, lui accordant en moyenne un salaire de 6,4 millions $ par an. Et surtout, quand prendra fin sa nouvelle entente, Gibson n’aura que 33 ans. Il s’agit d’un solide investissement, ça couvre en partie les erreurs commises dans le cas de Getzlaf et Corey Perry qui, à 33 ans, ont encore trois autres saisons à écouler. Voilà deux joueurs qui ont perdu de leur lustre. Gibson est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale...

Alexis Lafrenière, sur qui se tourneront les réflecteurs au cours des deux prochaines saisons – il sera possiblement le choix de premier tour lors de la sélection de 2020 –, agira à titre de capitaine de la formation des moins de 18 ans qui dispute un tournoi dans l’Ouest canadien. Son entraîneur, André Tourigny, a insisté sur l’impact que le joueur exerçait au sein de la formation. Lafrenière pourrait bien suivre les traces de Sidney Crosby, choisi au premier rang alors qu’il venait de compléter une saison avec l’Oceanic de Rimouski, la formation pour laquelle il évolue...

Pour des $$$

Les dirigeants des Hurricanes de la Caroline claironnent que le départ de Jeff Skinner n’était pas une question d’argent.

Permettez-moi d’en douter. Parce que, dans les faits, les Sabres de Buffalo n’ont pas amenuisé leur système de filiales pour obtenir le marqueur de 30 buts. Cliff Pu, 20 ans, se dirige vers la Caroline et les Hurricanes ont également obtenu un choix de deuxième tour en 2019 et des choix de troisième et sixième tours en 2020. C’est vrai que Skinner gagne beaucoup de sous : 5 725 000 $. C’est la dernière année de l’entente. Mais les Sabres n’ont pas pris un risque énorme... surtout pour un joueur qui a marqué 37 buts, il y a deux ans...

Les Golden Knights ont décidé de verser la somme de 5 250 000 $ à William Karlsson, 43 buts, l’an dernier. Il touchait, en 2017-18, un salaire d’un million. Wow, une augmentation à faire rêver.

Par contre, George McPhee n’a pris aucun risque. Il a proposé un contrat d’un an, accepté par Karlsson. Si l’ex-joueur des Blue Jackets de Columbus est un feu de paille, alors les Golden Knights n’auraient pas à traîner un lourd contrat pour un joueur qui, soudainement, ne répond pas aux attentes...