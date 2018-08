Une panoplie d’activités à faire en Montérégie avant la rentrée scolaire!

La Montérégie regorge d’activités et d’événements à ne pas manquer avant que les enfants fassent leur grand retour sur les bancs d’école! Voici quelques suggestions à mettre à l’agenda!

International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

Saviez-vous que nous avons l’honneur en Montérégie d’avoir le plus important rassemblement de montgolfières au Canada? Du 11 au 19 août, le festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir, est de retour pour une 35e édition. Au programme, près de 100 montgolfières venues des quatre coins du monde, plusieurs prestations d’artistes d’ici et d’ailleurs dont des spectacles majeurs tous les soirs sur la scène principale et des activités pour toute la famille!

Foire d’antiquités à Mouton Village

Le dimanche 12 août, Mouton Village deviendra un lieu de rassemblement pour les amateurs d’antiquités, de brocantes et d’artisanat. Beau temps, mauvais temps, venez chiner trésors, meubles, objets de collection et autres trouvailles dans cet univers surprenant! Retrouvez sur le site un espace de restauration et une jolie fermette pour les petits et grands enfants.

Lieu historique national de Coteau-du-Lac

Les samedis et dimanches du mois d’août, découvrez les vestiges du fort de Coteau-du-Lac avec les guides. Vous pourrez même exercer vos talents de mouleur-démouleur et repartir avec une reproduction d’un objet trouvé à Coteau-du-Lac par les archéologues.

Deux ateliers gratuits à l’Électrium

Un voyage époustouflant le 13 août

Savez-vous que les arbres de la forêt amazonienne sont si denses que des nuages se forment sous leurs feuilles? Le 13 août, les globe-trotters en herbe sont conviés à faire un voyage autour du monde afin de découvrir les différents types de climats sur Terre et leurs effets sur la durée des saisons et la végétation. Ils étudieront le lien entre la végétation et le climat et affineront leurs sens du toucher, de l’odorat et surtout du goût en effectuant un parcours de six stations offrant des extraits et des graines de pays situés dans diverses zones climatiques. Un vrai festin pour leurs jeunes papilles gustatives!

Sur les traces des grands inventeurs le 20 août

L’Électrium vous invite à rencontrer de grands physiciens qui ont changé le cours de l’histoire. Les scientifiques d’un jour participeront à un spectacle interactif portant sur les plus grandes découvertes de l’humanité. Cheveux dressés, ballons explosés, étincelles et dentifrice pour éléphants ne manqueront pas d’éblouir les apprentis qui nous assisteront dans des expériences fascinantes. Un cocktail de découvertes et de plaisir qui saura séduire à coup sûr!

Fiesta des cultures

Du 17 au 19 août, ne manquez pas la Fiesta des cultures à Saint-Rémi, festival incontournable à saveurs latines pour toute la famille avec ruelle marchande, espace de divertissement, spectacles, animation de rue, et plus encore. Ne ratez pas cette occasion de découvrir l’Amérique latine par la gastronomie, la danse, la musique, l’art, et ce, sans prendre l’avion!

Archéologie expérimentale au Récré-O-Parc

Le 18 août, dans le cadre du mois de l’archéologie, les spécialistes du Musée d’archéologie de Roussillon débarquent au RécréoParc pour vous faire vivre de l’archéologie expérimentale. Vous expérimenterez différentes techniques datant de la préhistoire, dont la taille de pierre et les techniques d’allumage de feu.

Fête de Saint-Louis au Fort-Chambly et symposium Artistes sur le champ

Les 18 et 19 août, profitez d’un week-end d’activités pour souligner la fête de Saint-Louis et la 23e édition du symposium «Artistes sur le champ». L’événement permettra de faire la rencontre de plus d’une soixantaine d’artistes aux styles variés qui exposeront leurs œuvres sur le site enchanteur du Fort-Chambly, en plus de créer et d’échanger avec le public, en direct. Profitez-en pour expérimenter la nouvelle exposition Contrebande, une exposition dont vous êtes le héros et qui vous fera entrer dans l’univers méconnu de la contrebande au 18e siècle.

Exporail

Les 18 et 19 août à Exporail, c’est Petits trains, grandes passions! À la fois loisir technique et artistique, le modélisme ferroviaire fascine petits et grands! Certains des modèles réduits circulent sur des réseaux 220 fois plus petits. Lors de cet événement, des modélistes du Québec et de l’Ontario présenteront leurs trains miniatures au grand public! De quoi réveiller son cœur d’enfant!

Domaine de Rouville

En terminant, pour les amateurs de plein air, quoi de mieux que d’aller passer un séjour au Domaine de Rouville situé à Saint-Jean-Baptiste. À 35 minutes de Montréal, entre les monts Saint-Hilaire et Rougemont en Montérégie, le Domaine de Rouville est un incontournable.

Sa proximité avec le mont Saint-Hilaire lui procure une eau de qualité supérieure pour ses installations aquatiques et un environnement enchanteur. Aquaparc, piscine, quatre plages, parcours WIBIT, pédalos et plus encore. Pour les amateurs de golf, le Domaine de Rouville vous offre un magnifique parcours de 18 trous et un 9 trous pour les débutants. Il est également possible de jouer au Disc Golf, un divertissement hors de l’ordinaire pour les familles!

Pour d’autres idées d’activités, visitez monescapade.ca