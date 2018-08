Via Capitale ouvre une agence en République dominicaine

MONTRÉAL | Après une première succursale au Mexique en 2016, le réseau québécois de courtiers immobiliers Via Capitale poursuit son expansion et pose un second jalon dans le marché des Caraïbes.

C'est à Santo Domingo, en République dominicaine, qu'il a établi sa nouvelle agence. «Via Capitale est l'unique marque immobilière d'ici à s'exporter. Notre fonctionnement s'adapte facilement aux réalités locales et en plus, il permet aux Québécois d'avoir accès aux propriétés de l'étranger directement sur [notre] site», a indiqué Luc Poupart, président et chef de la direction.

«Avec les quelque 100 000 snowbirds qui choisissent un ciel plus clément pour passer leurs hivers, nous souhaitons nous implanter dans d'autres marchés stratégiques de résidences secondaires pour les Québécois. Le prochain sera probablement la Floride, où des discussions avancent très bien», a-t-il ajouté.

Dans un communiqué publié lundi, l’entreprise s’est réjouie du succès de sa succursale au Mexique ouverte en 2016: «Depuis le début de l’année 2018, l'équipe de Via Capitale à Puerto Vallarta en est déjà à plus de 5 millions $ US de chiffres d'affaires».

Un succès qui «motive à poursuivre notre stratégie de croissance outre-mer», a souligné M. Poupart.

La nouvelle agence qui s’établira en République dominicaine sera exploitée par des courtiers sélectionnés pour leur excellente connaissance du marché. Cette transaction représente également une bonne nouvelle pour les 1000 courtiers de Via Capitale installés au Québec qui pourront maintenant proposer à leurs clients des propriétés dans cette région, pour la vente ou la location.