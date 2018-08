Victor Mete veut suivre les traces de Morgan Reilly

Après avoir terminé sa première saison régulière avec le Canadien de Montréal, le défenseur gaucher Victor Mete n’avait pas encore la tête à prendre des vacances, lui qui a été aperçu à toutes les parties éliminatoires des Maple Leafs de Toronto au Centre Air Canada.

Mete, natif de Woodbridge en Ontario et partisan des Maple Leafs lors de sa jeunesse, avait les yeux rivés sur un joueur en particulier lors de ces rencontres.

L’ancien des Knights de London observait un arrière gaucher qui fait la pluie et le beau temps avec la formation ontarienne, soit l’athlète de 24 ans Morgan Rielly.

«J’adore le regarder jouer, je prends des notes sur son style de jeu afin de devenir aussi efficace que lui défensivement et offensivement», a affirmé Mete lors d’un entretien au réseau Sportsnet.

Si Mete parvient à devenir aussi essentiel au Tricolore que Rielly l'est aux Leafs, il n’est plus qu’une question de temps avant que le Canadien de 20 ans obtienne son premier but dans la Ligue nationale.

Des débuts plutôt semblables

D'ailleurs, les débuts des deux hockeyeurs se ressemblent. Rielly n’avait amassé que 12 points en 73 rencontres à sa première campagne en 2013-2014 avant de devenir un arrière qui vient d’inscrire 52 points lors de la dernière saison.

«Rielly est très agile sur ses patins, a ajouté Mete. Il est en mesure de devenir le quatrième attaquant pendant les séquences offensives et c’est ce rôle que je voudrais jouer avec le Canadien dans les années à venir.»

«Mon entraîneur-chef, Claude Julien m’a dit tout bonnement que si je continuais de m’améliorer comme je l’ai fait auparavant, j’allais devenir très bientôt aussi efficace que Rielly.»

Une saison d'apprentissage

Chose certaine, Mete aura tout le temps de jeu nécessaire cet automne pour se développer et améliorer cet aspect, étant donné la blessure du défenseur vedette du Tricolore, Shea Weber. Celui-ci ratera plusieurs mois d’activités en raison d’une opération au genou subie pendant la saison morte.

«Je veux jouer au sein des deux premières lignes de défenseurs le plus longtemps possible et gagner la confiance de mon entraîneur-chef dans le but d’avoir davantage de responsabilités», a-t-il dit.

À sa première saison dans le circuit Bettman, Victor Mete a récolté sept mentions d’aide en 49 parties, tout en ayant un différentiel de buts de +5; l'équipe montréalaise affichait de son côté un cumulatif de -55.